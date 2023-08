"Que haya menos pobres me llena de orgullo": López Obrador celebra reducción de la pobreza en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró este viernes la histórica reducción del 7,6 % de la población en situación de pobreza, según un informe publicado por el estatal Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

"Esta alegría no nos la van a poder quitar, que haya menos pobres en nuestro país me llena de orgullo", dijo el mandatario durante una conferencia de prensa en la que presumió que este indicador alcanzó niveles que no lograba desde 1984.

El Coneval informó la víspera que, entre 2020 y 2022, la población en situación de pobreza se redujo del 43,9 % al 36,3 %, lo que significa que en los primeros tres años del Gobierno de López Obrador casi nueve millones de personas mejoraron sus condiciones de vida.

En su habitual rueda de prensa, el presidente mostró una serie de gráficos para demostrar que los resultados de su gestión en esta materia han superado con creces a sus antecesores, ya que hay 10,7 % menos de pobreza en comparación con Vicente Fox (2000-2006); un 9,8 % menos que con Felipe Calderón (2006-2012); y 6,9 % menos que con su antecesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Además, advirtió que la cifra de personas en situación de vulnerabilidad será todavía menor cuando el Coneval ofrezca su reporte en 2025, ya que para ese momento se podrán medir los resultados completos de este sexenio en política social.

Entre 2018 y 2022, el porcentaje de la población con un ingreso inferior a la Línea de Pobreza por Ingresos pasó de 49.9% a 43.5%, es decir, de 61.8 a 56.1 millones de personas.📊https://t.co/6WtNlleBhp#MediciónDePobreza2022pic.twitter.com/F8WNugYUAC — CONEVAL (@coneval) August 10, 2023

Seguridad alimentaria

Otro dato que, confesó, lo puso contento, fue el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, ya que la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad mostró una disminución del 4,4 %.

"Me llena de satisfacción. Hay menos hambre y, así como baja la pobreza, la gente tiene más alimentos que antes, considerablemente más", señaló al analizar las cifras que indican que 11,9 millones de personas hoy acceden a una mejor alimentación de la que tenían en 2020.

El presidente explicó que la seguridad alimentaria pasó del 57,8 % al 66,1 %, lo que implica un aumento del 8,3 %, pero si se compara con años anteriores, en realidad el alza es de hasta un 20 %.

