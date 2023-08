Conmoción en México por el asesinato de Milagros Montserrat, apuñalada en plena calle mientras iba a su trabajo

Milagros Monserrat Meza, una mujer de 40 años residenciada en la ciudad de León, en el estado mexicano de Guanajuato, fue asesinada a puñaladas en la mañana de este 10 de agosto cuando iba camino a su trabajo.

Según revelaron las grabaciones de cámaras de seguridad cercanas al sitio del crimen, a eso de las 6:30 am, hora local, un hombre con playera amarilla fosforescente siguió a Milagros por una calle solitaria, le dio alcance y la apuñaló varias veces. Ella gritó y él huyó. Media hora más tarde, un equipo de paramédicos arribó al lugar y constató que estaba muerta.

"No, no, ¿qué te doy, si no tengo nada? ¡Te juro que no tengo nada!", clamó Milagros, en un intento por hacer desistir a su atacante. Tras tomarla por el cabello, el agresor consiguió herirla varias veces en el abdomen antes de abandonar la escena corriendo. Ella, por su parte, siguió en pie, pero sangraba abundantemente. Salió del visor de la cámara mientras caminaba con dificultad en la misma dirección que su victimario.

El móvil y el responsable

El audiovisual de la agresión se viralizó rápidamente en las redes sociales y, por las palabras de Milagros, inicialmente se especuló que se trataba de un robo.

Empero, esta hipótesis fue refutada rápidamente por la Secretaría de Seguridad de León, que en su cuenta de X –antes Twitter– afirmó que habían "descartado que el hecho sea derivado de un delito patrimonial, pues fue un ataque directo", al tiempo que se apuntó a "rencillas personales" como móvil para la agresión.

De otro lado, la Fiscalía General de Guanajuato condenó el hecho y solicitó colaboración a la ciudadanía para dar con el responsable, que gracias a la fotografía difundida por las autoridades fue identificado preliminarmente como 'Miguel N'.

🔴 Condenamos el Feminicidio de Milagros, registrado esta mañana en la ciudad de León. Desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos la #FiscalíaGuanajuato trabaja para la localización y captura del agresor. #TuParticipaciónEsImportante#SiLoReconocesDenúncialopic.twitter.com/Pf9tfHhGMv — Fiscalía General del Estado de Guanajuato (@FGEGUANAJUATO) August 11, 2023

"Todos estamos indignados. No hay palabras que definan el sentimiento. La búsqueda no para y seguirá hasta que sea capturado. Si sabes dónde está o tienes datos que nos hagan detenerlo más rápido, es momento de hablar", exhortó la Secretaría de Seguridad en otro post.

Medios locales informaron que en la víspera, la Fiscalía allanó la vivienda del homicida pero este no se encontraba allí. Trascendió que se revisó cuidadosamente el inmueble, en interés de recabar posibles pruebas de interés criminalístico.

Indignación generalizada

El incidente generó el repudio generalizado de la población, que exigió al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tomar medidas concretas ante la violencia feminicida que azota al país.

De acuerdo con datos oficiales, en el primer semestre de 2023 se computaron 2.475 feminicidios en todo el territorio mexicano, lo que en términos relativos equivale a 64 feminicidios por cada 1.000 mujeres, aunque la cifra varía según el estado. Guanajuato está a la cola de la lista, con 18 por cada 1.000.

La visibilidad mediática de este caso alcanzó para que metiera baza el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, criticado por organizaciones defensoras de los derechos humanos por las políticas militarizadas que ha implementado para combatir a las pandillas.

"Las ONG de 'derechos humanos' no dirán nada, a ellos no les importa la muerte de la gente honrada", expresó el mandatario en su cuenta de X. Asimismo, acusó a esas entidades de salir "en defensa del asesino" y de pedir "buen trato y 'reinserción'" para el agresor, al que tachó de "rata asquerosa".

Pero las ONGs de “derechos humanos” no dirán nada, a ellos no les importa la muerte de la gente honrada.Ellos solo saldrían en defensa del asesino, si el Estado hace su trabajo y lo saca de las calles.Ahí sí saldrán a pedir buen trato y “reinserción” para esa rata asquerosa. https://t.co/A22dD7bDyL — Nayib Bukele (@nayibbukele) August 11, 2023

Por su parte, López Obrador lamentó el hecho y evitó enzarzarse en una diatriba con Bukele, al señalar que sus enfoques sobre la seguridad obedecían a "realidades distintas" y a "modelos distintos".

"Hay que atender las causas, no solo aplicar medidas coercitivas. La paz duradera se consigue con justicia y eso es lo que estamos llevando a la práctica. No quiero polemizar con el presidente de El Salvador", expresó en su conferencia de prensa matutina.

