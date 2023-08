Aumenta a 67 el número de muertos por los incendios forestales en Hawái

El número de muertos por los incendios en Maui, Hawái, aumentaron a 67, según comunicaron este viernes las autoridades del condado citadas por CBS News. El gobernador, Josh Green, advirtió que el número de víctimas mortales probablemente aumentará.

Un incendio forestal ha destruido ya gran parte de la zona histórica de la comunidad de Lahaina, en la isla de Maui, y sigue intensificándose debido a los vientos del huracán Dora. pic.twitter.com/waIm9reVy8 — Sepa Más (@Sepa_mass) August 9, 2023

Algunos supervivientes de los mortales incendios dicen que no recibieron ninguna advertencia oficial cuando las llamas se acercaron. "Simplemente lo descubrimos por nuestra cuenta", comentó Tiare Abraham y agregó: "[...] Me di cuenta de que era hora de irme cuando el humo estaba tan oscuro que no podíamos ver nada afuera".

Se ha extinguido un incendio forestal en la isla de Maui (Hawái, EE.UU.). En la catástrofe han muerto 55 personas. El gobernador local calcula que al menos 1.700 edificios han quedado destruidos. pic.twitter.com/7GO8S1g7rT — Sepa Más (@Sepa_mass) August 11, 2023

A partir de este viernes entró en vigor un toque de queda diario, entre las 22:00 y las 06:00, en la devastada ciudad de Lahaina. A algunos residentes se les permitió regresar al área del desastre.