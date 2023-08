Avanzan proyectos para llevar Internet de alta velocidad a regiones remotas de Cuba

Cada vez más cubanos están conectados a Internet. En varias regiones de la nación caribeña se implementan proyectos especiales con el fin de posibilitar la llegada de la señal 4G a zonas intrincadas. Aunque el proceso se ha visto afectado por las sanciones de EE.UU., la isla ha logrado avances significativos para que más personas puedan disfrutar de la información digital con una mayor velocidad.

El proyecto lleva inversiones considerables que muchas veces no se revierten en ganancias, pero eso no es lo fundamental en este caso. "Básicamente en esos lugares no se recupera la inversión de una forma rápida [...] pero es un fin social importante llegar con todas las capacidades a nuestra población", explicó Frank Pavón, director adjunto de operaciones de la empresa de telecomunicaciones ETECSA.

De las más de 7,6 millones de líneas móviles que existen en Cuba, poco más de 5 millones utilizan el 4G. Este programa aumentará este número gracias a la inclusión de las zonas remotas.

Desde que se habilitaron las nuevas radiobases se han registrado cientos de nuevos usuarios conectados al 4G. Una mejor conexión no solo posibilita una mayor velocidad, sino también el acceso a mayores servicios y un mejor vínculo con varios proyectos culturales y sociales.

La iniciativa ha comenzado en las regiones rurales de las provincias más occidentales del país y posteriormente se llevará al resto del territorio nacional.