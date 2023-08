Investigan en México a un edil que mató a balazos a dos perritas

David Melgoza Montañez, presidente municipal de Tangancícuaro (Michoacán, México), mató a balazos a dos perritas alegando defensa propia. El incidente, ocurrido en la noche de este miércoles, ha provocado rechazo generalizado contra el dignatario y una investigación por crueldad animal.

Melgoza Montañez habló este viernes del hecho en una conferencia de prensa, compartida en sus redes sociales. En su versión, los perros, ambos "extremadamente agresivos", ingresaron a su casa y atacaron a su perra. Él y uno de sus escoltas frenaron el ataque y expulsaron a los animales del lugar. Acto seguido, salió detrás de ellos con la intención de hablar con el dueño para que los controlara.

Las perritas entraron a mi casa a atacar a mi perrita (que está casi completamente ciega). Después de eso, mi papá salió a BUSCAR A LOS DUEÑOS de las perritas (porque a la perrita belga siempre que salíamos a caminar la veíamos en el techo porque ahí vivía) pic.twitter.com/SL6O0Cf5nX — María Isabel Melgoza (@MariaIsa_MH) August 11, 2023

"Cuando estábamos por llegar a su casa, el pastor belga me vio, estaba en la esquina con el otro perro, y se regresó y se me vino encima. Saqué mi arma y me defendí", explicó. "Mi intención nunca fue lastimar a las mascotas (…) lo que hice fue defender a mi familia (…) Creo que el principal responsable es el dueño de las mascotas", añadió.

Las perritas "Buba" y "Canela" jugaban en la calle cuando fueron asesinadas a balazos por el Alcalde de Tangancícuaro, Michoacán, David MelgozaExigimos justicia! pic.twitter.com/BBhl16YV1f — 𝙷𝚎𝚕𝚊 𝙼𝚘𝚛𝚎 🌻🐶 (@HELA_MORE) August 11, 2023

La dueña de los perros sacrificados, de nombres Buba y Canela, cuenta que vio a tres hombres perseguir a sus mascotas sin saber que uno de ellos era el edil, y que fueron directo a disparar hacia ellas sin dar explicaciones. "Vi a Сanela y a Buba agachadas, acorraladas, como cuando vas a golpear a un perro asustado. Yo pensé que solo las iba a golpear (…) Yo no me había dado cuenta del arma de fuego hasta que estaba apuntando a Canela. Le empezamos a decir [a Melgoza]: 'Espérate, no les hagas nada', pero no escuchó", afirmó.

El caso cobró notoriedad y en medio de múltiples denuncias en redes sociales se conoció la grabación de una cámara de seguridad en la que se observa a las mascotas siendo seguidas por tres hombres, presuntamente Melgoza Montañés y sus escoltas. Segundos después, regresan al domicilio. El periódico Milenio asegura que existen versiones de los hechos según las cuales al momento de cometer el delito el presidente municipal se encontraba presuntamente bajo los efectos del alcohol.

(VIDEO) | Acusan a edil de #Tangancícuaro de presuntamente asesinar a 2 perritos.Filtran video en el que se observa a David Melgoza Montañez y 2 escoltas caminar tras los canes a la hora que fueron atacados a balazos.ℹ️: https://t.co/a60gEVsIycpic.twitter.com/UmEAyilPB1 — Quadratín Michoacán (@Quadratin_) August 10, 2023

Durante un acto público este viernes en el que era presentado el segundo informe de gobierno, Melgoza Montañez fue recibido por los asistentes con abucheos y gritos de "asesino". Varios grupos animalistas protestaron su presentación y pidieron justicia para Buba y Canela. La inconformidad de la población también desató una manifestación frente al palacio municipal y el enjuiciamiento penal del funcionario.

#Michoacán Entre gritos de asesino, asesino!!!, es recibido el Alcalde de Tangancícuaro David Melgoza en su 2do informe de gobierno, ante la presencia de cientos de personas que se manifiestan en exigencia de justicia por las perritas asesinadas, Buba y Canela pic.twitter.com/YSjCielbbh — Changoonga.com (@michangoonga) August 11, 2023

Ante los hechos, la Fiscalía General del Estado de Michoacán inició una investigación por supuestos actos de crueldad animal. La Comisión Estatal de Derechos Humanos también ha iniciado una carpeta para esclarecer el caso. Las leyes estatales castigan ese delito con penas que van de uno a cuatro años de prisión y de 50 a 500 días de multa, recoge el medio Excelsior.