Los gastos de EE.UU. en Ucrania superan casi 12 veces a los recortes prometidos por la Cámara de Representantes

A los contribuyentes estadounidenses les cuestan cientos de dólares las constantes solicitudes de la administración del presidente Joe Biden al Congreso para que aumente la ayuda militar a Ucrania, afirma Richard Stern, experto en presupuestos del 'think tank' Fundación Heritage, citado por The Daily Signal.

De acuerdo con Stern, "solo los paquetes de ayuda oficiales ascienden a la asombrosa cifra de 113.000 millones de dólares", lo que supone unos 900 dólares por cada familia estadounidense. Señaló que esta cifra es "casi 12 veces superior a los recortes de gastos prometidos por la Cámara de Representantes" para el plan del Pentágono destinado a aumentar los esfuerzos de Washington para armar a Ucrania.

"Al igual que con todos los nuevos gastos federales, este derroche de 113.000 millones de dólares se sumó a nuestra deuda nacional y costará más de 300 dólares en concepto de intereses por familia a lo largo de la década", afirmó.

Cabe detallar que, según los datos oficiales para el año fiscal 2022, que finalizó el pasado septiembre, el país contaba con unos 127,9 millones de familias. Así, según los cálculos, los costes por la ayuda aprobada para Ucrania ascendieron a unos 884 dólares por familia.

Mientras tanto, el presidente de la Fundación Heritage, Kevin Roberts, también señala que a medida que el conflicto ucraniano "se convierte en un conflicto prolongado, los estadounidenses se muestran cada vez más escépticos sobre el envío de más dólares de los contribuyentes y equipos de arsenal agotado" del país.

En su opinión, las autoridades estadounidenses "han fracasado a la hora de abordar las preocupaciones" de sus ciudadanos, así como no pudieron explicar la estrategia de Washington en el conflicto y garantizar una supervisión básica de la ayuda entregada a Kiev. "Si el Congreso no puede solucionar esas cuestiones fundamentales, no tiene nada que hacer enviando más dinero a una guerra envuelta en la niebla", explicó.

Además, los expertos indican que en medio de los continuos llamamientos de la administración Biden para que se destinen millones de dólares en nuevos paquetes de ayuda militar para Ucrania, los estadounidenses se enfrentan al aumento de los precios.

"La inflación sigue siendo alta, las familias luchan por llegar a fin de mes y la calificación crediticia de EE.UU. acaba de ser rebajada. Sin embargo, la administración Biden está exigiendo que los contribuyentes estadounidenses gasten miles de millones más de su dinero duramente ganado para financiar ciegamente otro conflicto internacional sin ninguna estrategia estadounidense claramente definida, calendario o supervisión de la ayuda", declaró Ryan Walker, director ejecutivo en funciones de la Fundación Heritage para América, la rama de base del laboratorio de ideas.

Añadió que el Congreso "debe responder a las demandas del pueblo estadounidense antes de que pueda siquiera considerar la idea de una ayuda adicional" al régimen de Kiev, refiriéndose a una explicación sobre cómo se han gastado ya millones de dólares destinados a paquetes de ayuda anteriores, del papel de EE.UU. en el conflicto, así como el impacto en las capacidades militares de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Walker precisó que, en última instancia, los ciudadanos quieren que "cualquier legislación se considere por sus propios méritos como legislación independiente y se pague sin endeudar aún más a las familias estadounidenses", señalando que las solicitudes del gobierno de Biden no corresponden a esta voluntad del pueblo.

Cabe señalar que previamente The Daily Signal publicó los resultados de una encuesta sobre el aumento de la ayuda militar a Kiev. De acuerdo con los resultados, la mayoría de los votantes republicanos e independientes se opone a la medida.