"Van a tener que tener paciencia": Anuncian demora de los resultados de las PASO en Argentina

Demoras del sistema electrónico implementado en la Ciudad de Buenos Aires derivaron en que, para la hora programada del cierre de las urnas, todavía hubo personas que no habían podido votar.

Varios votantes de la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina, se encontraron este domingo con largas filas de gente que esperaba para emitir su sufragio en las elecciones primarias.

Las urnas estuvieron disponibles entre las 8:00 AM y las 6:00 PM. Si bien en casi todo el país se cumplió con el cronograma previsto, en la capital del país siete escuelas extendieron su horario de votación hasta las 7:30 PM, ya que aún permanecían dentro ciudadanos que no habían podido votar.

El retraso tuvo que ver con la implementación del voto electrónico. Ese sistema fue elegido por las autoridades locales para los precandidatos a la alcaldía porteña. Y convivió en la misma jornada con el tradicional de la boleta de papel, para las elecciones nacionales. Es decir, el votante de la ciudad votaba este domingo de dos formas distintas.

Jueza denuncia una "impericia nunca antes vista"

Desde temprano, miles de porteños denunciaron demoras en los centros de votación, así como fallas en el sistema de boleta electrónica. La propia exministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, se quejó por el mal funcionamiento y dijo que tuvo que votar "ocho veces".

Aunque no hizo fila, Bullrich tardó unos 12 minutos en la votación, y la calificó como "un desastre". "Me cambiaron la máquina porque no funcionaba", reconoció y dijo que seleccionaba una lista y le salía otra.

Por su parte, la jueza electoral María Romilda Servini de Cubría envió un escrito al presidente de la Cámara Nacional Electoral (CNE), Alberto Dalla Via, en el que señaló el "preocupante grado de improvisación" en el manejo de las máquinas de votación electrónica para votar jefe de Gobierno porteño y cargos locales, informó Télam.

La jueza alertó a la CNE sobre una "impericia nunca antes vista en la organización y ejecución de un proceso electoral", ya que muchas de las máquinas disponibles presentaban fallas y algunas "directamente no funcionaban".

Sobre el final de la jornada, la Cámara Nacional Electoral (CNE) confirmó el cierre de los comicios para las 6:00 PM en la Capital Federal, aunque aclaró que la gente que permanecía dentro de los colegios después de ese horario iba a poder votar.

A las 6:40 PM, el organismo informó que ya había votado el 66 % del padrón electoral.

En este contexto, la CNE manifestó su "preocupación por la situación generada" por el sistema de votación con boleta electrónica utilizado en territorio porteño.

Demoras para los primeros resultados

Ante las dificultades, se estima que el recuento de votos se demore más de lo previsto, por lo que los primeros resultados estarían disponibles a partir de las 10:00 PM.

El secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, advirtió que distritos como la Ciudad de Buenos Aires y la provincia homónima tienen una complejidad que demoran el conteo y el envío de telegramas al Correo.

En ese sentido, subrayó que, para conocer los primeros resultados, los argentinos "van a tener que tener paciencia". A la vez, destacó que "el comicio se llevó de una manera tranquila y sin irregularidades".