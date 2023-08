Vicepresidente de Taiwán asegura que Taipéi "no se acobarda" ante Pekín

El vicepresidente de Taiwán, William Lai, ha declarado este domingo durante un almuerzo con simpatizantes en Nueva York que la isla no tiene miedo ni se acobarda ante "la amenaza del autoritarismo" del Gobierno central chino.

"La seguridad de Taiwán es un asunto global. Cuando Taiwán está seguro, el mundo está seguro, y cuando hay paz en el estrecho de Taiwán, hay paz en el mundo", resumió sus palabras la Oficina presidencial taiwanesa.

"Defendemos nuestros valores de la libertad y democracia y no nos asustamos ni nos acobardamos ante la amenaza del autoritarismo, no importa lo grande que sea", afirmó el alto funcionario, quien subrayó que Taipéi y Pekín "no deben estar subordinados" y que los taiwaneses se resistirán a la "anexión o usurpación" de su "soberanía".

William Lai realizó una parada de tránsito en EE.UU. de camino a Paraguay, adonde se dirigía para el acto de juramento del presidente electo Santiago Peña. China había presentado protestas formales ante EE.UU. debido a esa escala.

El viaje de Lai al país norteamericano tiene un significado adicional, ya que el político aspira a suceder a la presidenta Tsai Ing-wen en las elecciones del próximo enero y encabeza la mayoría de las encuestas. Además, se produce después de que Peña visitara la semana pasada Taipéi y reafirmara los lazos con la isla.