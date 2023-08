Un menor sobrevive a una caída de 30 metros en el Gran Cañón del Colorado

Un adolescente estadounidense de 14 años cayó desde una altura de alrededor de 30 metros en el Gran Cañón del Colorado, lo que le dejó 9 vértebras fracturadas, una contusión pulmonar, un brazo roto, una mano rota y un dedo fracturado, informó KPNX.

El accidente tuvo lugar el pasado martes, cuando Wyatt Kauffman fue con su familia al parque nacional estadounidense. "Estaba en la cornisa y me apartaba para que otras personas pudieran hacer una foto", dijo Wyatt. "Me agaché y me agarré a una roca. Sólo tenía una mano en ella, perdí el agarre y empecé a caer hacia atrás", agregó.

Las labores de rescate se extendieron por espacio de casi dos horas.