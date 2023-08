Lavrov: Al enviar armas a Ucrania, Occidente aumenta la amenaza de un choque de potencias nucleares

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ofrece este martes un discurso en el marco de la Conferencia de Moscú sobre Seguridad Internacional, un evento que se ha celebrado regularmente desde 2012.

"Para salvar su proyecto geopolítico de contención a Rusia y escisión del mundo ruso, hoy en día EE.UU., la OTAN y la Unión Europea bombean a Ucrania armamentos cada vez más modernos, echan más leña al conflicto y provocan la propagación de armas sin control por todo el mundo", ha declarado Lavrov.

Al seguir esta línea "irresponsable", los países occidentales "aumentan considerablemente la amenaza de un choque directo de potencias nucleares", aseveró el canciller ruso. "Todas nuestras señales desembriagadoras son ignoradas o gravemente tergiversadas con fines propagandísticos", señaló.

Moscú considera que Washington se estaría preparando para hacer descarrilar el Tratado de No Proliferación Nuclear. "Incluso existen preocupaciones de que [EE.UU.] están dispuestos a atentar contra uno de los elementos fundamentales de la arquitectura de seguridad mundial, el Tratado de No Proliferación Nuclear", advirtió Lavrov, quien responsabilizó al Gobierno estadounidense de poner fin a "una serie de acuerdos clave en materia de control de armas y no proliferación".

"En particular, observamos que estos riesgos se crean como resultado de los flagrantes intentos de excluir [del tratado] el proyecto nuclear anglosajón del nuevo bloque militar AUKUS", explicó, refiriéndose a la alianza trilateral entre Australia, EE.UU. y Reino Unido, creada en septiembre de 2021.

El ministro de Exteriores ruso también criticó el doble rasero de Occidente por su reacción unánime al golpe militar en Níger y su postura ante los acontecimientos ocurridos en Ucrania, en 2014.

"Cómo de unido reacciona ahora Occidente al golpe de Estado en Níger, exigiendo el restablecimiento de la democracia por casi cualquier medio. En febrero de 2014, el derrocamiento del presidente legítimo [en Ucrania] se produjo mediante un sangriento golpe de Estado", afirmó, agregando que el golpe en Kiev fue "orquestado por Washington y Bruselas".