Publican y luego borran cargos penales "ficticios" contra Trump

Un tribunal del condado de Fulton (Georgia, EE.UU.) publicó este lunes un alegato en el que se exponían varios cargos penales contra el exmandatario estadounidense Donald Trump, con acusaciones relacionadas con sus presuntos intentos de anular las elecciones de 2020, pero luego retiró de circulación el documento sin dar explicaciones, informa Reuters.

Poco después, la secretaria de ese tribunal, identificada como Che Alexander, calificó de "ficticio" el expediente de dos páginas, aunque actualmente sigue circulando por las redes sociales.

El documento, en el que se enumeraban más de una docena de cargos, estaba fechado el 14 de agosto e indicaba que el caso estaba "abierto".

"La Oficina del secretario de los Tribunales Superiores y de Primera Instancia del condado de Fulton ha tenido conocimiento de un documento ficticio que ha circulado por Internet y del que han informado varios medios de comunicación", reza un comunicado suscrito por Alexander.

"Debe recordarse a todos los miembros de los medios de comunicación que los documentos que no lleven un número de caso oficial, una fecha de presentación y el encabezado de The Clerk of Courts, todo en conjunto, no se consideran presentaciones oficiales y no deben tratarse como tales", agregó. La secretaria no dio detalles sobre cómo o por qué dicho documento había aparecido en el sitio web del tribunal.

La acusación contra Trump

A principios de agosto, el exmandatario del país norteamericano se declaró inocente de cargos federales de conspiración para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, así como de haber orquestado el intento de bloquear la transferencia pacífica del poder al ganador de los comicios, Joe Biden.

Trump rechazó los cuatro cargos presentados en su contra por el fiscal especial del Departamento de Justicia de EE.UU., Jack Smith, que incluyen conspiración para el fraude, manipulación de testigos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra los derechos de los ciudadanos.

Además de atribuirle los supuestos intentos de anular los resultados de los comicios presidenciales celebrados hace casi tres años, la acusación insiste en el papel del entonces mandatario en los disturbios ocurridos en Washington el 6 de enero de 2021 y en el asalto al Capitolio, protagonizado por sus partidarios.