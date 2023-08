Polémica en Israel por el posible traslado a EE.UU. del primer mosaico dedicado a Jesús

Un antiguo mosaico cristiano ubicado entre las ruinas históricas de Meguido, en Israel, podría ser desenterrado y trasladado al Museo de la Biblia en Washington, EE.UU., lo que ha desatado críticas por parte de arqueólogos y académicos, recoge AP.

La decisión será tomada en las próximas semanas, señaló la Autoridad de Antigüedades del país hebreo, que asegura que el traslado del primer mosaico conocido dedicado a Jesús es la mejor manera de protegerlo de la próxima construcción en la prisión donde fue descubierto en 2005. Asimismo, el organismo recuerda que el año pasado se decidió que la obra será evacuada y reemplazada por un parque arqueológico.

Varios arqueólogos y académicos cuestionaron el lugar elegido para el traslado, pues afirman que el Museo de la Biblia actúa como una "máquina bíblica nacionalista cristiana de derechas" con vínculos con "otras instituciones que promueven formas evangélicas blancas, nacionalismo cristiano y sionismo cristiano", aseveró el profesor de religión de la Universidad del Sur de California, Cavan Concannon, quien expresó su preocupación ante la posibilidad de que el mosaico "pierda su contexto histórico real y se le atribuya un contexto ideológico".

Algunos expertos se oponen a la idea misma del traslado antes de completar los estudios académicos, como la profesora de Teología de la Universidad de Birmingham, Candida Moss. Según explica, al sacar un objeto de su contexto arqueológico, este "pierde el sentido del espacio y del entorno en el que se excavó por primera vez". Para Rafi Greenberg, profesor de Arqueología de la Universidad de Tel Aviv, la iniciativa huele a colonialismo, como cuando las potencias históricamente dominantes extraían descubrimientos arqueológicos de las colonias.

"Aunque Israel no se reconozca nunca como una colonia, se está comportando como tal, lo que me parece extraño", puntualiza, agregando que los hallazgos arqueológicos "deberían quedarse donde están y no ser arrancados y llevados a otro país y básicamente apropiados por una potencia extranjera".

El mosaico forma parte de una sala de oración cristiana ubicada en un antiguo pueblo judío de la era romana y se encuentra en la región donde, según la fe cristiana, se librará una batalla entre el bien y el mal que marcará el fin del mundo.