Un tribunal explica que publicó cargos "ficticios" contra Trump para probar el sistema

Desde el juzgado afirmaron que el documento filtrado "no incluía una acotación firmada como 'verdadero' o 'no' ni un sello oficial", por lo que no podía tenerse por válido.

Un tribunal del condado de Fulton, en Georgia (EE.UU.), reconoció este martes haber publicado en su página web un documento con una imputación penal contra el expresidente Donald Trump, que luego fue abruptamente retirado. A ese respecto, afirmó ahora que el sistema estaba siendo puesto a prueba antes de que un gran jurado votara sobre si acusar o no al exmandatario estadounidense, informa Reuters.

"Aunque pudiera parecer que había ocurrido algo oficial, porque el documento llevaba un número de caso y una fecha de presentación, no incluía una acotación firmada como 'verdadero' o 'no' ni un sello oficial con el nombre de la secretaria [Che] Alexander, lo que determinaba que el documento no fuera oficial y fuese solo una muestra de prueba", reza un comunicado del organismo judicial.

Entretanto, Reuters señala que los 13 cargos por delitos graves que el gran jurado presentó este lunes contra Trump coinciden con los que figuran en el documento filtrado.

El tribunal había publicado este lunes el mencionado alegato con cargos penales contra el expresidente Trump, con acusaciones relacionadas con sus presuntos intentos de anular las elecciones de 2020. Al poco, y sin dar explicaciones, retiró de circulación el documento.

Poco después, la secretaria de ese juzgado, Che Alexander, calificó de "ficticio" el expediente de dos páginas. "Debe recordarse a todos los miembros de los medios de comunicación que los documentos que no lleven un número de caso oficial, una fecha de presentación y el encabezado de The Clerk of Courts, todo en conjunto, no se consideran presentaciones oficiales y no deben tratarse como tales", escribió.