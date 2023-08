Reportan que X ralentizó el acceso a páginas web que no le gustan a Elon Musk

Las páginas web de The New York Times y Reuters, además de redes sociales como Facebook e Instagram se encuentran entre los afectados.

La red social X (anteriormente conocida como Twitter) ralentizó el acceso a páginas web que no le gustan a su propietario, Elon Musk, informó este martes The Washington Post.



El servicio de microblogueo ha introducido un retraso de aproximadamente cinco segundos para los usuarios que hacen clic en los enlaces que redirigen a medios de comunicación como The New York Times y Reuters, a redes sociales como Facebook* e Instagram* o a plataformas como Bluesky y Substack. Todos ellos han sido señalados o criticados previamente por Musk.

El retraso afectó al dominio t.co, un servicio de acortamiento de enlaces que X utiliza para procesar cada 'link' publicado en la red social. Dado que el tráfico se enruta a través de un dominio, esto permite a X rastrear la actividad del sitio web de destino y ralentizar su acceso, lo que podría eliminar el tráfico y disminuir considerablemente los ingresos publicitarios de esas plataformas.

El problema, que fue expuesto por primera vez esta semana por un usuario del foro de discusión de tecnología Hacker News, se empezó a resolver tras la publicación del artículo de The Washington Post y los tiempos de espera se redujeron a cero segundos, aunque se desconoce si el servicio normal ya se ha restablecido para todas las páginas afectadas.

"Razones poco claras"

Charlie Stadtlander, portavoz de New York Times, dijo que el diario hizo sus propias observaciones sobre los retrasos sistémicos y no recibió explicación alguna por parte de X. "Si bien no conocemos la razón detrás de la aplicación de este retraso de tiempo, nos preocuparía la presión dirigida contra cualquier organización de noticias por razones poco claras", comentó.

Por su parte, los cofundadores de Substack, Chris Best, Hamish McKenzie y Jairaj Sethi, explicaron que habían instado a X a revertir la medida, argumentando que se trata de un cambio que es "hostil" para los usuarios de la red social.

Tanto Musk, que se define a sí mismo como un "absolutista de la libertad de expresión", como la propia red social han optado por no responder a las solicitudes de comentarios sobre lo ocurrido.

*Red social propiedad de Meta, calificada en Rusia como organización extremista, prohibida en su territorio.