Denuncian que Reino Unido no cumple sus promesas con las familias afganas que huyen de los talibanes

Una organización no gubernamental británica asegura que los programas de acogida de Londres no han estado "a la altura de las expectativas".

Muchas familias afganas se han sentido "frustradas" por la incapacidad del Gobierno del Reino Unido para acoger a las personas que huyen de los talibanes, según un informe publicado este martes por la organización no gubernamental británica More in Common.

En 2021, Londres puso en marcha los programas 'Operación cálida bienvenida' y 'Política de asistencia y reubicaciones afganas', que tienen como objetivo brindar amparo a los ciudadanos de Afganistán que habían colaborado con el Gobierno británico, así como a las personas consideradas vulnerables después de que los talibanes tomaran el control del país asiático. En los últimos dos años, la nación europea ha acogido a unos 25.000 afganos.

Según More in Common, la 'Operación cálida bienvenida' no ha estado "a la altura de las expectativas".

Deficiencias en muchos ámbitos

El informe, cuya publicación coincidió con el segundo aniversario de la llegada de los talibanes al poder, numeró una serie de deficiencias en ámbitos como la vivienda y alojamiento, financiación y la integración de los afganos en la sociedad británica. Aunque unas 10.000 personas ya han sido trasladadas a hogares permanentes, a finales del pasado mes de marzo aproximadamente 9.000 ciudadanos de Afganistán, la mitad de ellos niños, seguían viviendo en hoteles.

"El hecho de que muchas familias permanecieran en alojamientos hacinados sin poder reconstruir sus vidas, un año y medio después de la evacuación inicial de Kabul, es el principal fracaso de este programa de acogida", señala.

El ministro británico de Veteranos, Johnny Mercer, citado por la prensa local, dijo que Reino Unido tiene, desde hace tiempo, un problema de vivienda y que se "enfrenta a la realidad de un colapso muy rápido en Afganistán",lo que ha provocado que muchas familias sigan alojándose en hoteles.

"Estoy decidido a que este Gobierno haga las cosas bien, en lo que respecta a lo que le debemos a estas personas", aseguró.