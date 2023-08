Violencia, debate y análisis: la incertidumbre crece ante los comicios adelantados en Ecuador

El próximo 20 de agosto los ecuatorianos acudirán a las urnas para celebrar elecciones presidenciales y legislativas anticipadas, que fueron convocadas luego de que el presidente del país, Guillermo Lasso, decretara muerte cruzada y disolviera a la Asamblea Nacional en mayo pasado.

La incertidumbre reina en el país. Para que un candidato gane en primera vuelta, de acuerdo con la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas o Código de la Democracia, necesita obtener al menos el 40 % de los votos válidos y una diferencia mayor de 10 puntos porcentuales sobre el segundo lugar; de no conseguirlo, se llevará a cabo un balotaje con los dos más votados, que está previsto para el 15 de octubre.

Se desconoce cómo quedó el tablero después del debate presidencial llevado a cabo el pasado domingo 13 de agosto, que pudo haber servido para que los indecisos tomaran su bando.

Debate presidencial

Muchos analistas consideran que quien salió fortalecido en ese evento fue Jan Topic, de la alianza Por un País sin Miedo, que integran el Partido Social Cristiano (PSC), Sociedad Patriótica y Centro Democrático. Se trata de un economista que se define como experto en seguridad internacional y asegura haber combatido en Ucrania, Siria y África.

Esa es la percepción que tiene el analista político Mauro Andino, quien considera que Topic, de 40 años, fue "el más destacado" del debate y supo "capitalizar" el tema de la seguridad, puesto que actualmente la violencia y la inseguridad son las principales preocupaciones para los ecuatorianos y han marcado la agenda electoral.

"Él es monotemático", insistió Andino, en un análisis que hizo en el espacio digital Ingobernables EC, haciendo referencia a que Topic fue reiterativo durante todo el debate con la estrategia de "mano dura" para hacer frente a la violencia.

El analista señaló que el momento actual del país, luego del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio y del homicidio del alcalde de Manta, Agustín Intriago, a finales de julio, "da para alimentar este discurso". "La gente está en un estado de terror, de miedo y lo que quiere es precisamente mano dura, mano firme y claro, Topic encarna esto, Topic enarbola este discurso", enfatizó.

En la misma línea se expresó el sociólogo y también analista político Agustín Burbano, quien, en entrevista con Radio Pichincha, señaló que Topic "dejó la imagen de que maneja números, se pone metas y que, además, tiene fuerza de voluntad para realizar los cambios que se propone".

Respecto a un hipotético ascenso de Topic, este miércoles, en entrevista con Telerama, el expresidente Rafael Correa dijo: "Cuando se genera un ambiente de terror, los que nos venden soluciones para el terror, con el terror no se piensa, son los que suben, los mercenarios, los que dicen que ser francotiradores es saber de seguridad".

"Ya lo hicimos"

Sobre Luisa González, abogada de 45 años y abanderada por el movimiento Revolución Ciudadana (RC), los analistas coinciden en que logró posicionar en el debate la frase "ya lo hicimos", en referencia a las políticas aplicadas durante la administración de Correa (2007-2017), que le dieron un buen posicionamiento a Ecuador en diversas materias, algo que la candidata promete que volverán a hacer.

No obstante, para Burbano, "el problema es que por el formato del debate, primero, y por la forma en cómo lo desarrolló Luisa, en segundo lugar, no explicó qué es eso que ya hicieron". Señaló que la gente estaba esperando las propuestas y "no tiene por qué saber concretamente qué es y cómo lo que se hizo".

"De la manera en cómo se esta llevando esa matriz discursiva del pasado 'ya lo hicimos', creo que no alcanza", indicó.

Andino coincide. "Si esperaba yo más en el sentido de hablar también en condición de futuro, del mañana, creo que se ancló demasiado en el pasado".

"Mucha gente decía que a Luisa le fue mal, yo no lo creo. Yo creo que Luisa habló para su mercado electoral, Luisa habló de una correísta a los correístas, para reconsolidar su voto, que es una estrategia prudente", señaló, por su parte, Andrea Yépez, especialista en estrategia política y comunicación digital, en conversación con Ingobernables EC, donde añadió que a la única candidata mujer "no se le dejó desarrollar algunas ideas apropiadamente".

Hacia abajo

Para Burbano, quien perdió el debate fue Otto Sonnenholzner, de 40 años. Él fue vicepresidente de Ecuador entre diciembre de 2018 y julio de 2020, durante la Presidencia de Lenín Moreno, y está respaldado para estos comicios por la alianza Actuemos, conformada por los partidos Sociedad Unida Más Acción (SUMA) y Avanza.

"Creo que Otto Sonnenholzner desperdició el debate, creo que es el que más perdió el debate [...] Es un lastre haber sido parte del Gobierno de Moreno, le da vergüenza haber sido parte del Gobierno de Moreno", enfatizó.

En cuanto a Yaku Pérez, de 54 años, quien también contendió en las elecciones de 2021 y se presenta en esta ocasión auspiciado por la alianza Claro que se Puede, Burbano cree que no el fue bien en el debate.

"Creo que se dejó ganar por estrategias o tácticas más demagógicas electoreras", señaló sobre este aspirante a la Presidencia.

La sorpresa

Para los analistas, quien sorprendió la noche del domingo en el debate fue Daniel Noboa. Es el candidato de la alianza Acción Democrática Nacional (ADN), integrada por los movimientos Pueblo, Igualdad y Democracia (PID, de Arturo Moreno, primo del expresidente Moreno) y Mover, lo que antes era Alianza PAIS.

Burbano opina que este candidato, de 35 años, que fue asambleísta hasta la disolución de la Asamblea Nacional en mayo pasado, está aprovechando estas elecciones para ser conocido y posicionar su imagen. "Dentro de eso creo que lo está haciendo relativamente bien", comentó.

Por su parte, Yépez dijo que Noboa "tuvo un estilo que fue muy rentable, probablemente por eso empezaron las redes a hablar de él", haciendo referencia a que mostró "información muy completa" y "con datos técnicos", algo que, según ella, era lo que la gente esperaba.

Noboa es hijo del empresario y excandidato a la Presidencia en seis ocasiones Álvaro Noboa —quien también había anunciado en redes que se presentaría en esta oportunidad, pero el video fue borrado posteriormente y nunca se concretó su candidatura—.

Frente a todo este panorama, serán los ecuatorianos quienes tengan la última palabra en las urnas el próximo domingo.

