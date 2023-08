Denuncian que Boluarte solo responde preguntas "complacientes" de la Fiscalía sobre represión en protestas

Un letrado denunció este miércoles que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, solo contestó preguntas "complacientes" de la Fiscalía de la Nación en el interrogatorio acerca de la represión desatada en las protestas antigubernamentales de diciembre de 2022 a febrero de 2023.

Entrevistado por la radio local Exitosa, el abogado penalista del Instituto de Defensa Legal, Juan José Quispe, ratificó que la mandataria evitó referirse a sus cuestionamientos y a los de la Procuraduría General del Estado (PGE).

"Solamente respondió las preguntas convenientes que le hizo el Ministerio Público y cuando nos correspondía hacer las preguntas, su abogado [Joseph Campos] dijo: 'Mi patrocinada va a guardar silencio a las preguntas que formulen los abogados de las víctimas y la PGE'", relató.

Sostuvo que con el trabajo de la Fiscalía solo se obtienen "declaraciones muy convenientes".

Desde enero pasado hay una investigación preliminar contra Boluarte, el titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y otras autoridades por las muertes durante las manifestaciones. En junio la dignataria declaró por tres horas en la sede de la Fiscalía en Lima.

Próxima cita

De cara a la siguiente citación, aún sin fecha, el Ministerio Público desistió en su intento de evitar que los representantes de las familias de las víctimas participen en los interrogatorios.

En ese sentido, Quispe deseó mayor colaboración de los imputados. "Vamos a estar participando en todas las diligencias y esperamos que la señora Boluarte y el señor Otárola esta vez no digan: 'Vamos a guardar silencio', si no que den una explicación, no solamente a los deudos de las víctimas, si no a todo el país", enfatizó.

"Si no hay repregunta, son preguntas complacientes que los investigados responden, [mientras que] ante las preguntas incómodas guardan silencio", añadió.

Las masivas movilizaciones registradas al inicio del mandato de Boluarte arrojaron 67 muertes, de las cuales, 49 se produjeron en choques directos con las fuerzas de seguridad pública.

Señalamientos

Quispe, quien también es defensor de personas fallecidas en las protestas, criticó la labor del fiscal adjunto supremo, Marco Huamán, en las indagaciones sobre el rol de Boluarte en los decesos.

"Al igual que en el equipo especial de fiscales que ven a los autores directos, no se está poniendo a gente competente y sobre todo gente que conozca casos de derechos humanos y que lo hayan investigado", puntualizó.

Respuesta

A mitad de año, Huamán afirmó que "el Ministerio Público es respetuoso del debido proceso", por lo cual defendió la posición de la presidenta.

"Todo investigado tiene derecho a hacer uso de su derecho a guardar silencio. Ellos pueden guardar silencio y contestar o no las preguntas", señaló.