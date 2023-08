¿Modelo rentista o productivo? Las líneas duras de Petro para renegociar el TLC con EE.UU.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció esta semana que había comenzado la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) que su país mantiene con EE.UU., como parte de la estrategia para abandonar paulatinamente el rentismo e impulsar la producción nacional.

Durante la reunión con las bases del sector cafetero en el municipio de Pitalito, en el departamento del Huila, el mandatario destacó que en los últimos 50 años el país suramericano había olvidado los cultivos de café, yuca y maíz.

"Hoy importamos casi todo el maíz de EE.UU. y de Canadá", dijo.

#EsNoticia🗞 | Desde Pitalito, Huila, el Presidente @PetroGustavo dijo: “Quiero anunciar públicamente que comienza su renegociación (del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos)”. pic.twitter.com/UXXHKTnMcA — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 16, 2023

¿Qué pasa con el maíz?

Petro explicó que si quisiera cambiar la política económica y remplazar la importación del cereal por la producción colombiana, podrían generarse 1.200.000 puestos de trabajo, lo que implica "más riqueza".

Actualmente, Colombia importa casi el 80 % del total del maíz que se consume en el país y se encuentra entre los principales compradores de esa gramínea proveniente de territorio estadounidense.

Por ello, el presidente anunció públicamente "que comienza su renegociación", aunque no dio detalles del tipo de conversaciones, puntos y rubros que estarían sobre la mesa.

Además, propuso que el Banco Agrario, una entidad estatal, "tendría que darle créditos a esos campesinos y productores".

Las consecuencias del TLC

Al referirse a las limitaciones para que la producción y exportación de maíz se hagan realidad, precisó que en la actualidad no es posible "porque lo prohíbe el Tratado de Libre Comercio con EE.UU.", firmado hace varios años.

Algunos expertos han señalado la posición poco beneficiosa en que quedó le país latinoamericano en algunas áreas, con la entrada en vigencia del tratado, en mayo de 2012.

Según el texto 'Los efectos del Tratado de Libre Comercio con EE.UU. y los precios del maíz colombiano', el país norteamericano tiene "una clara ventaja competitiva, infraestructura, subsidios, tecnología de punta, maquinaria y modificación genética de las semillas, lo que, por ende, genera una mayor productividad". Esto ha causado el abaratamiento del precio del cereal en el país y la pérdida de un millón de puestos de trabajo.

"Éramos autosuficientes del maíz hasta el 91, pero se empezó a estimular la importación. Estamos beneficiando a los productores de otras latitudes y no al local", dijo el gerente general de Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce), Henry Venegas, en entrevista con Bloomberg.

Salir del modelo extractivista

Petro reiteró que el modelo económico que propone es no extractivista, es decir, que no implica una matriz de explotación y exportación de recursos naturales.

"Me pegan mis sacudidas [sus adversarios políticos y los medios] porque digo que no es más el carbón, que no es más el petróleo y, obviamente, no es más la cocaína", reconoció.

En esa línea, aseveró que la idea es salir de la extracción, porque considera que allí no está "el futuro de Colombia". En cambio, apunta a la producción de alimentos y a la industrialización agrícola como alternativas.

Voces en contra

Desde que Petro dijo durante su campaña que había elementos del TLC que debían renegociarse, surgieron voces en contra que expresaron que ese acuerdo había incrementado el comercio bilateral, por lo que han sido más los beneficios para Colombia que los factores negativos.

Para Eric Tremolada, doctor en derecho internacional entrevistado por Cambio, la "renegociación implica prácticamente negociar todo", lo que en su opinión llevaría un tiempo más extenso que el mandato de Petro, "y además debe pasar por la aprobación de los congresos de EE.UU. y de Colombia".

Por otro lado, recoge Portafolio, quienes se oponen a la medida de Petro argumentan que modificar los acuerdos para incluir nuevos aranceles a la importaciones podría hacer tambalear a la economía colombiana.

