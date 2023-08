La Fiscalía y una posible moción de censura acorralan al presidente del Congreso de Perú

La Fiscalía de la Nación de Perú comenzó este miércoles unas diligencias preliminares contra el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, como presunto autor del delito contra la administración pública en la modalidad de concusión.

Es tan solo la más reciente de las noticias que alcanzan a Soto Reyes, quien está inmerso en la polémica, con diversas denuncias e incluso una moción de censura que prepara la izquierda para retirarlo de la mesa directiva del Parlamento.

Fiscalía de la Nación inició diligencias preliminares contra Alejandro Soto Reyes, en su condición de congresista de la República, como presunto autor del delito contra la administración pública - concusión. (1/2) pic.twitter.com/oRLiwAmMPC — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 23, 2023

El anuncio del Ministerio Público ocurre un día después de que la Procuraduría General del Estado (PGE) solicitara el inicio de diligencias preliminares por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la forma de concusión.

La controversia

El domingo, el programa 'Cuarto Poder', que transmite el canal local América Noticias, reveló que los trabajadores de su despacho le financian su publicidad en redes sociales, supuestamente de forma voluntaria.

El programa accedió a conversaciones de WhastApp en las que se evidencia que Penélope Contreras, técnica del despacho de Soto, recibe y pide dinero para pagar los avisos publicitarios del congresista.

"No te olvides de pasarme el pago de la publicidad. Cincuenta es de noviembre y si gustas pagas de una vez de diciembre", escribió Contreras en un chat.

🔴🔵El presidente del Congreso, Alejandro Soto, habría presentado documentos falsos cuando se desempeñaba como asesor legal de la empresa Conssetur, el único consorcio autorizado para el transporte de turistas desde el pueblo de Machu Picchu hasta la maravilla mundial.📻 95.5… pic.twitter.com/FnVR7r79qt — Exitosa Noticias (@exitosape) August 23, 2023

Por eso, la Fiscalía también incluyó a Contreras como presunta cómplice del referido delito. Además, se desveló que trabajadores del líder del Parlamento crearon cuentas falsas en redes sociales para limpiar su imagen, tras los múltiples cuestionamientos en su contra.

Lo que expone la PGE

Este miércoles, el procurador general del Estado, Daniel Soria, indicó que la solicitud al Ministerio Público se debió a que tienen la sospecha de que Soto Reyes cometió un acto ilícito.

En declaraciones a medios locales, Soria apuntó que es necesario indagar sobre la supuesta espontaneidad de los aportes. "Eso es lo que se tiene que investigar, si hay una conducta voluntaria o ha habido algún tipo de presión", afirmó.

El procurador señaló que se trata de "un caso que tiene un patrón con otras denuncias que ha habido" y por eso también "hay mérito suficiente para una investigación preliminar".

Alejandro Soto no tiene remedio. Presidente del Congreso construyó casa de 5 pisos en Yucay, zona arqueológica en Cusco, cuando está permitido viviendas de 2 pisos. Exalcalde Leocadio Madera dice que Soto lo visitó para regularizar porque construyó sin licencia. #AlEstiloJulianapic.twitter.com/sM6YPDfoTu — Alonso Ramos (@AlonsoRamosG) August 17, 2023

En ese sentido, fuentes de la PGE puntualizaron al diario El Comercio que existen algunas similitudes entre esta acusación y la imputación a la congresista Katy Ugarte, hecha en abril pasado, por el presunto delito de concusión.

También se trataba de empleados que le entregaban parte de sus sueldos a Ugarte para pagar por publicaciones a su favor en medios de comunicación de la ciudad de Cusco.

"No hay privilegios", subrayó Soria, quien enfatizó que en Perú todos los ciudadanos son "iguales ante la ley", por lo que garantizó un proceso transparente contra el presidente del Congreso.

Lo que dicen las bancadas

El primer vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra García, se pronunció en esta jornada como una de las principales voces de Fuerza Popular (FP), el partido con más curules, en medio de dudas sobre su accionar en una eventual moción de censura.

"FP es un partido organizado, el señor vocero fue bastante claro sobre la posición de FP", respondió Guerra García ante el cuestionamiento de periodistas.

¿QUÉ OPINAS? | Recientemente, se reveló que los trabajadores de Alejandro Soto financian campañas en redes sociales con sus salarios bajo el concepto de "aportes voluntarios". Susel Paredes sugirió que una posible censura no prosperaría porque estaría respaldado. pic.twitter.com/EQu65SGl1g — El Búho🦉 (@elbuho_pe) August 21, 2023

En la víspera el vocero titular de la bancada fujimorista, Arturo Alegría, aclaró que su postura es "no apoyar" la posible moción de censura. "Lo único que buscan es desestabilizar a las instituciones, porque detestan la democracia", aseveró.

Así se han expresado la mayoría de bancadas, pese a que Soto Reyes tiene varias denuncias por presunta estafa, difamación, entre otras.

El parlamentario Roberto Sánchez comunicó hace poco que ya tiene elaborada la moción de censura, pero aún no consigue las 20 firmas que necesita para presentarla. Hasta ahora solo cuentan con las 10 de su propio partido, Cambio Democrático-Juntos por el Perú, y cinco de Perú Libre.

Soto se defiende

El viernes pasado el legislador ofreció una conferencia de prensa para contestar sobre las diversas acusaciones en su contra.

"No tengo antecedentes penales, judiciales, policiales. Por tanto, estoy legitimado para asumir cualquier función pública", resaltó.

Soto Reyes, quien tiene menos de un mes como presidente del Congreso, negó que hubiese recortado el salario a trabajadores de su despacho y se mostró confiado sobre el documento que encabeza Sánchez. "No le temo a la censura", aseguró.

Mientras que esta semana enfatizó que no piensa renunciar a su curul y cargó contra los reporteros. "Se equivocan conmigo porque poco y nada me interesa lo que ellos digan. Los periodistas no votan en el Congreso de la República", expresó.

Ante el anuncio de la @PGE_Peru, hago de conocimiento público que, con la conciencia tranquila, me someto a todas las investigaciones que se hagan en la @FiscaliaPeru, el @PoderJudicial, y todas las instancias ante las cuales demostraré que no he cometido delito alguno. — Alejandro Soto Reyes (@AlejandroSotoRe) August 23, 2023

"La prensa limeña no quiere perder, no quiere perder, y me da duro y me sigue dando duro", añadió en diálogo con RTV El Diario del Cusco, citado por Canal N.