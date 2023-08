Reclusas de una cárcel de mujeres demandan al Gobierno federal de EE.UU. por abusos sexuales

Ocho reclusas de una cárcel en California, impusieron una demanda este miércoles contra la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos denunciando que los abusos sexuales no han parado, incluso después de que en marzo pasado varios exfuncionarios penitenciarios fueran procesados, informa AP citando los documentos de la demanda.

Las internas de la Correccional Federal de Dublín, conocida como el 'club de la violación', junto a sus abogados y la Coalición de Mujeres Reclusas de California, aseguran que los abusos se remontan desde la década de 1990 y los esfuerzos para impedirlos no han sido suficientes.

"Algunas reclusas han tenido que soportar violaciones, manoseos, comentarios sexuales explícitos, ser forzadas a desnudarse y muchas cosas más", afirmó Amaris Montes, una de las abogadas que representa a las demandantes.

Montes también señala que la Agencia Federal de Prisiones no ha abordado de manera exitosa el problema de mala conducta entre su personal, ya que persisten los casos de abuso sexual y no se protege la seguridad de las reclusas, convirtiéndose en un "problema sistemático" y no en casos aislados.

Se espera que la querella sea aprobada como una demanda colectiva y se solicita que una entidad externa supervise la prisión, con lo que las internas tendrían la posibilidad de denunciar los abusos de manera confidencial, además de tener acceso a atención médica y psicológica, así como asesoramiento jurídico.

Por su parte, el portavoz de la Agencia Federal de Prisiones, Donald Murphy, declaró que la institución se niega a hacer comentarios sobre litigios o investigaciones en curso.