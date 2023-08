Polémica por la prohibición a un 'influencer' rusoalemán de portar la camiseta de la selección de Colombia

Las redes sociales estallaron en críticas en contra de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) luego de que el 'influencer' rusoalemán Dominic Wolf, que desde hace ocho años vive en el país sudamericano y se ha vuelto popular por sus muestras de aprecio hacia su cultura, sorprendiera manifestando que no iba a volver a vestir la camiseta de la selección nacional tras una prohibición del ente rector del fútbol colombiano.

"A partir de hoy, lamentablemente, ya no me pondré más la camiseta de la selección Colombia", dijo Wolf en un video publicado el lunes, señalando que recibió una carta de la FCF solicitando retirar de sus redes sociales algunos de sus videos en los que hace publicidad pautada usando la amarilla. De no eliminar el contenido, podrían emprender acciones legales en su contra, agregó.

En la misiva, citada por el bloguero, la federación señala: "A nuestro juicio, se está habiendo un uso ilegítimo de los signos distintivos de la FCF en los términos de la Decisión 486 de 2000, toda vez que el uso de la indumentaria y la camiseta oficial de la selección Colombia no ha sido consentido ni autorizado por la FCF".

"Aparentemente, según la ley colombiana, no tengo derecho a ponerme la camiseta de ellos", manifestó Wolf, indicando que si bien "respeta" la decisión de la FCF y acata la petición, nunca se ha "sentido tan poco valorado por una institución colombiana". "Me siento como cuando le ayudas a alguien por muchos años sin pedir nada a cambio y te llega al final para darte un puño en la cara", aseveró.

¿Cuándo no se puede utilizar la tricolor?

Ante ello, el director de la FCF, Andrés Tamayo, explicó en un comentario a Blu Radio que la federación se opone a que las personas utilicen la tricolor para fines comerciales, señalando que Wolf vestía la misma, que ya tiene unos patrocinadores definidos, mientras hacía promoción a otras marcas.

"Lo que hace el señor Dominic es con una marca de cerveza", apuntó refiriéndose a videos promocionales de Wolf de Cerveza Andina, el competidor de Cerveza Águila, que es el patrocinador oficial de la selección.

Hola Mónica, Dominic claramente infringió los derechos de marca de Cerveza Aguila, patrocinador oficial de la Selección y propietario de todos los derechos de marca, al salir en un vídeo promocionando cerveza Andina. El no es inocente y como creador de cont. debería saberlo pic.twitter.com/2pkC0j1pix — Ron Bejarano (@rhonal_lara) August 16, 2023

"La camiseta de la selección Colombia es un gancho porque genera un tema de gustos, de sentimiento de unión, y cuando usted quiere generar ese efecto para atraer más seguidores a la marca 'X' o 'Y', ahí es cuando tenemos algún reproche", reiteró Tamayo, asegurando que cuando se trata de un uso social no hay ningún problema.

Además, señaló que tampoco está permitido el uso de la camiseta en eventos y campañas políticas. "Eso podrá no ser un uso comercial en sí mismo, pero es un uso en el que ellos están apalancando el signo distintivo de la selección Colombia y de la federación con una campaña política", explicó.

Al respecto se pronunció también la embajadora de Alemania en Colombia, Marian Schuegraf, que publicó en X una foto vistiendo la camiseta de la selección y sosteniendo un balón con sus manos y le envió su apoyo a su compatriota: "Espero no me quiten mi camiseta de la selección. ¡Ánimo, Dominic!".