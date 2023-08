El ministro de Defensa italiano condena el libro "homófobo" y "racista" de un general en activo

El ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, afirmó este jueves que se tomarán medidas disciplinarias contra un general del Ejército del país que publicó un libro en el que expresa una serie de opiniones racistas y homófobas, recoge la agencia ANSA.

Roberto Vannacci, de 54 años –quien desempeñaba funciones de responsabilidad en las fuerzas especiales italianas, con numerosas misiones en el extranjero, y ahora dirige el Instituto Geográfico Militar de Italia– se halla en el centro de la polémica, con peticiones de dimisión inmediata, tras lanzar el mes pasado un ensayo autoeditado de 300 páginas titulado 'El mundo al revés'.

Según el medio, el libro presenta una serie de juicios homófobos y posturas contra el feminismo, los inmigrantes y los medioambientalistas, expresados de forma "contundente, cruda y directa".

La obra empezó a ser comentada en webs especializadas en temas militares y de defensa, y cuando se desató el escándalo, las Fuerzas Armadas italianas afirmaron que no estaban al tanto del contenido del libro. Asimismo, la cúpula militar tampoco había pedido "autorización o evaluación" alguna al autor.

Tras la polémica, el ministro de Defensa anunció medidas disciplinarias, instando a través de las redes sociales a "no utilizar los despotriques personales de un general en activo para polemizar con Defensa y las Fuerzas Armadas".

"El general Vannacci ha expresado opiniones que desacreditan al Ejército, la Defensa y la Constitución", escribió Crosetto en X (Antes Twitter). "Por ello, la Defensa iniciará el procedimiento disciplinario oportuno", agregó.

Por su parte, el general rechazó las acusaciones y afirma que sus palabras han sido malinterpretadas.

"No contesto al ministro, acato lo que dice", aseveró Vannacci. "Lo que me incomoda es la instrumentalización: se han sacado frases de contexto y se han construido sobre ellas historias que no se desprenden del libro. Me amarga la descontextualización y el juicio de opiniones", añadió.

Según describe ANSA, el contenido del libro abunda en "ideas provocadoras, posturas extremas en las que, básicamente, se afirma que la sociedad es esclava de las minorías, de los lobbies". La obra también contiene referencias a los inmigrantes y a las "cuestionables reglas de inclusión y tolerancia impuestas por las minorías".

Hablando de los homosexuales, el general escribe: "¡No son normales, supérenlo!" y sostiene que "la normalidad es la heterosexualidad".

En respuesta, el líder del partido SI, Nicola Fratoianni, declaró que "lo que no es normal […] es que un oficial de alto rango del Ejército italiano exprese públicamente juicios inconfesables, insultos homófobos y racistas, prejuicios y tonterías".

Asimismo, el presidente de la Unión Nacional Antipiratería Italiana, Gianfranco Pagliarulo, tachó las opiniones impresas de Vannacci de "concentración de homofobia y vulgaridad de rara violencia verbal" y recalcó que el libro "daña el honor de las Fuerzas Armadas, hacia las que todo el país tiene estima y respeto".