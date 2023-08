¿Más detenciones? La advertencia de la Fiscalía al Movimiento Semilla antes de comicios en Guatemala

El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público de Guatemala, Rafael Curruchiche, advirtió que no se descartan detenciones y registros en el entorno del partido político Movimiento Semilla, en víspera del balotaje que se celebrará el próximo domingo para la elección del presidente y vicepresidente del Gobierno.

"No descartamos allanamientos, no descartamos órdenes de aprehensión, no descartamos solicitudes de antejuicio después del 20 de agosto", declaró Curruchiche a los medios, a las puertas de la Torre de Tribunales el jueves. Además, recordó que después de los comicios se tendrán "que registrar en el sistema la suspensión del partido político".

Un fiscal cuestionado

Las acciones de Curruchiche comenzaron justo después de que el Movimiento Semilla, encabezado por su candidato Bernardo Arévalo, diera la sorpresa en la primera ronda de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 25 de junio. Entonces pasó de ser la octava opción en las encuestas a colarse en la segunda posición.

Así, ahora se disputa la segunda vuelta con la exprimera dama Sandra Torres. Los dos candidatos son considerados socialdemócratas, sin embargo, Torres es considerada la candidata del continuismo, mientras que Arévalo representa una posición más disruptiva.

El pasado 12 de julio, el jefe de la Feci pidió al también controvertido juez Fredy Orellana la inhabilitación de Semilla, algo que el magistrado concedió, pero que fue revocado poco después por la Corte de Constitucionalidad, la máxima autoridad judicial del país. La acción contra la formación política desató ya entonces la indignación del país.

Las irregularidades investigadas

Los presuntos actos irregulares que se encuentran bajo investigación, y que Curruchiche reveló a los medios alegando que no están bajo reserva judicial, se centran en supuestas anomalías en la recolección de firmas para inscribir al partido, entre 2017 y 2018, hechos muy anteriores a los comicios de junio que le dieron el pase a la segunda ronda.

Según el fiscal, entre esos listados se encuentran los nombres de 18 fallecidos, 319 que no se corresponden con su documento de identidad registrado, 613 "inexistentes" y 184 duplicados.

También se averigua si hay afiliados a Semilla que habrían sido contratados entre los digitadores para el proceso electoral y sobre un ciudadano colombiano que podría haber tenido acceso al sistema informático de trasmisión de datos.

Reacciones internacionales

Las reacciones internacionales a las afirmaciones del jefe de la Feci no se han hecho esperar. El embajador ante EE.UU. y la Organización de Estados Americanos (OEA), Ronald Sanders, afirmó: "El señor Curruchiche debe entender que si esto sucede sin una causa evidente, se considerará una estratagema deliberada para descalificar a un partido político y candidato rival. Ese no es el estado de derecho".

La Alianza por las Reformas, espacio que aglutina a 40 organizaciones de la sociedad civil, emitió un comunicado en el que asevera que "el Ministerio Público ha realizado una serie de actos criminalizadores que han afectado las elecciones y que han recibido el reproche de la ciudadanía por medio de manifestaciones pacíficas".

Además, la entidad solicita a las misiones de observación y al Consejo permanente de la OEA "que presten atención a lo que pueda hacer el Ministerio Público" y que manifiesten sus preocupaciones por acciones que puedan poner en peligro las elecciones.

Hago un llamado a las autoridades del @MPguatemala, el @TSEGuatemala y el candidato @BArevalodeLeon para que se aclare la contratación del digitadores afiliados al partido de @msemillagt. #NoAlFraudepic.twitter.com/GjA2LTGnHG — Sandra Torres (@SandraTorresGUA) August 17, 2023

Por su parte, la contrincante de Semilla, Sandra Torres, en un video subido a sus redes sociales, emplazó a Arévalo a que dé "la cara", porque esto "es un asalto a mano armada". "Nosotros vamos a defender el voto y no vamos a permitir que nos roben un solo voto, ni yo voy a permitir que me roben las elecciones", sostuvo ante los medios.

Mientras, el candidato afectado rechaza las acusaciones de la Fiscalía y las atribuye a una persecución política contra su formación.