Familiares del candidato asesinado Fernando Villavicencio denunciarán al presidente de Ecuador

Familiares de Fernando Villavicencio, el aspirante a la Presidencia asesinado la semana pasada en Quito, Ecuador, anunciaron que presentarán una denuncia en contra del mandatario del país suramericano Guillermo Lasso, en relación con el crimen.

La denuncia también recaerá sobre el ministro del Interior, Juan Zapata; el director general de la Policía Nacional, Fausto Salinas; el director de Inteligencia Policial, Manuel Samaniego; y contra el oficial estuvo a cargo del operativo de seguridad y protección del candidato.

"El estado ecuatoriano no garantizó la vida de un candidato a la Presidencia de la República", dijeron en conferencia de prensa, en referencia al homicidio, que ocurrió cuando el candidato salía del auditorio de un colegio al norte de Quito, donde había ofrecido un mitin de campaña.

🔴 #ÚltimaHora | La familia de Fernando Villavicencio anuncia la presentación de una denuncia en contra del presidente @LassoGuillermo, el ministro del @MinInteriorEc, @CapiZapataEC; el general de la Policía, Fausto Salinas; el director de Inteligencia de la Policía, Manuel… pic.twitter.com/nJ08fZfjsv — Radio Pichincha (@radio_pichincha) August 18, 2023

En las declaraciones a los medios, señalaron las inconsistencias en torno a la seguridad del aspirante a la Presidencia el día de su asesinato.

"¿Cómo puede ser posible que el comandante Salinas esté diciendo, en medios de comunicación, que existieron tres anillos de seguridad? Por favor, quién les puede creer. No hubo inteligencia previa en el coliseo, no acordonaron la zona, había tránsito vehicular", indicaron.

La semana pasada, el abogado de la familia, Luis Fernández, dijo que el asesinato podría considerarse como "un crimen de Estado", tras señalar, como han reiterado este viernes, que "no hubo una inteligencia, no hubo un barrido previo, no hubo una protección adecuada" al momento de la salida del candidato del evento.

Más información, en breve.