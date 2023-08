EE.UU. endurece los controles sobre la exportación a China de material para centrales nucleares

EE.UU. endureció este lunes los controles sobre la exportación a China de materiales y componentes para centrales nucleares, a fin de asegurar que los artículos se utilicen únicamente con fines pacíficos y no para la proliferación de armas, según se desprende de un documento publicado por la Oficina de Industria y Seguridad, agencia que pertenece al Departamento de Comercio del país norteamericano.



A partir de ahora, los exportadores estadounidenses estarán obligados a tener una licencia específica para enviar al país asiático determinados generadores, contenedores y 'software' destinados a centrales nucleares.

Paralelamente, esa misma jornada, la Comisión Reguladora Nuclear de EE.UU. (NRC, por sus siglas en inglés) anunció que, de ahora en adelante, será necesaria también una licencia específica para exportar material nuclear especial y material básico.

Esto incluye distintos tipos de uranio, así como deuterio, un isótopo del hidrógeno que, en grandes cantidades, puede utilizarse en reactores para fabricar tritio, que es un componente de las armas nucleares, informa Reuters.

"Intereses de seguridad nacional"

Asimismo, desde esa agencia estatal argumentan que la Administración Biden considera la medida "necesaria para promover los intereses de seguridad nacional" del país norteamericano y "mejorar la defensa y la seguridad comunes".

"Ninguna acción por parte de un exportador o de China provocó esta medida. Esto es parte de un esfuerzo más amplio del Gobierno de EE.UU. para reforzar la supervisión de ciertas exportaciones a China", explicó un vocero de la NRC.

Liu Pengyu, portavoz de la Embajada china en el país norteamericano, dijo que no tenía nada que comentar sobre estas medidas, aunque aseguró que Pekín "defiende firmemente el régimen internacional de no proliferación" y cumple sus obligaciones en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear.