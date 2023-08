Javier Milei propondrá a Macri ser "representante de Argentina" ante el mundo si gana las elecciones

El candidato de ultraderecha a las presidenciales en Argentina, Javier Milei, anticipó este sábado que, si sale elegido presidente en los comicios de octubre, le ofrecería al exmandatario Mauricio Macri "un rol destacado" dentro de su eventual Gobierno como "representante" del país suramericano.

"Yo creo que tendría un rol destacado como un representante de Argentina. Una figura por encima de Cancillería y demás, como un representante", señaló Milei durante una entrevista con Radio Mitre. "No sé cómo se define, habría que crear la figura. Creo que es alguien que puede representar al país en el mundo y abrir mercados para el país", agregó.

Sobre sus últimas charlas con Macri, el candidato por La Libertad Avanza indicó que hablaron de diversos temas y que le sorprendió "muy gratamente" que el expresidente no solo se ocupara de preguntarle "cosas de la economía", sino que mostrara "un lado humano no esperado" para él, debido —dijo— al tipo de vínculo que tienen.

Sin embargo, Fernando de Andreis, uno de los principales colaboradores del expresidente, señaló en un comentario a Infobae que "no hay ninguna posibilidad" de que Macri "acepte esa propuesta ni de que lo apoye [a Milei]". En este sentido, afirmó que en el entorno del exmandatario "no toman en serio" la propuesta del candidato por La Libertad Avanza. "No cabe duda sobre a quién apoya Mauricio, que es a Patricia Bullrich y a los candidatos de Juntos por el Cambio", aseveró, expresando su "sorpresa" de que "algunos se presten al juego de querer apropiarse de Mauricio".

Milei y Macri sostienen una relación personal desde hace tiempo y el exmandatario no ha dejado de alabar al candidato libertario tras su triunfo en elecciones internas, lo que ha despertado preocupaciones en Juntos por el Cambio, que considera que esas acciones opacan a Bullrich, siendo Macri su principal socio. No obstante, Milei aseguró que un acuerdo con esa coalición es "imposible", porque —dijo— "tienen elementos dentro de su estructura que son absolutamente inviables".