El incendio forestal en la isla de Tenerife no da tregua y provoca más evacuaciones (FOTO, VIDEOS)

Más de 26.000 personas se encuentran confinadas o evacuadas en once municipios de la isla española afectada por el fuego.

El incendio forestal que se declaró el martes en la isla española de Tenerife se ha extendido hacia el norte debido a las condiciones meteorológicas, obligando a efectuar nuevas evacuaciones en los municipios de La Orotava, La Matanza, La Victoria, El Sauzal, Santa Úrsula y Los Realejos, informaron las autoridades locales.

Según cálculos provisionales obtenidos del censo, más de 26.000 personas han tenido que ser confinadas o evacuadas en once municipios afectados por el fuego, que arrasa ya más de 6.700 hectáreas.

🔴 Durante la noche #EIRIF La Gomera y El Hierro han actuado en la parte alta de La Orotava continuando con las maniobras que habían hecho los equipos de día avanzando desde La Caldera hacia la cumbre. En la madrugada los equipos se han tenido que replegar pasando a actuar en… pic.twitter.com/RtAHOFhrhK — EIRIF (@EIRIFGobCan) August 19, 2023

Debido al humo generado por las llamas, la calidad de aire ha sido desfavorable en 19 municipios, por lo que se recomienda mantener puertas y ventanas cerradas, evitar salir al exterior, o en su efecto, emplear el uso de tapabocas FFP2.

(15:25) 19 agosto#IFArafoCandelaria 🔴 Evolución sector Santa Úrsula descendiendo por el Barranco del Lance en zona de el Farrobillo ayudado por el cauce del barranco.Cerca zona de interfaz. pic.twitter.com/6ZQAwtN1Yy — Yeray Hammond Jr. (@GmYeray) August 19, 2023

En las labores de extinción participan 265 efectivos por tierra y otros 19 medios aéreos, con la incorporación del helicóptero Kamov, con capacidad para 4.500 litros de agua, no obstante, la meteorología y el humo impiden actuar en varias zonas sin riesgo.

Seguimos atentos al #IFArafoCandelaria#IFTenerife que afecta a 5000 hectáreas en 11 municipios. Todo nuestro apoyo a las personas que trabajan en las labores de extinción. 📹Helicóptero Kamov operando ahora en Arafo / Permitimos su difusión. pic.twitter.com/NxnAeaQZPS — USO-CANARIAS (@USOCanarias) August 19, 2023

El director técnico de las labores de extinción, Pedro Martínez, declaró que el incendio "está fuera de capacidad de extinción", lo que, según la meteoróloga Vicky Palma, quiere decir que prácticamente el "fuego no da tregua y es imposible atacarlo", por muchos medios de extinción que se involucren. "No hay ventana de actuación, no se puede hacer prácticamente nada. Las condiciones meteorológicas, el hambre del fuego lo hace imposible", apuntó.