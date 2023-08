La UE podría sancionar a Polonia por su negativa a dejar ingresar grano ucraniano

Los países de la UE estudian imponer sanciones a Polonia si decide prorrogar unilateralmente la prohibición de importar grano ucraniano que expira el 15 de septiembre, informa la emisora RMF.

Según el medio, hasta 20 países del bloque comunitario se oponen a la prórroga del embargo, asegurando que tal decisión de Varsovia significaría violar la ley de la UE.

En este contexto, Polonia teme que algunos Estados le impongan contramedidas comerciales, en particular Alemania, de acuerdo a fuentes citadas por la emisora. De momento, no está claro si Varsovia recibirá el apoyo de otros países que también restringieron las importaciones de productos agrícolas ucranianos: Bulgaria, Hungría, Eslovaquia y Rumanía. Según RMF, Rumanía no querría ir en contra de la Comisión Europea.

¿Cuál es la discrepancia?

En abril, cinco países europeos —Polonia, Rumanía, Hungría, Eslovaquia y Bulgaria— prohibieron unilateralmente las importaciones de cereales y otros productos agrícolas ucranianos, ya que los envíos desestabilizaron sus mercados nacionales, amenazando el bienestar de los agricultores locales y provocando un descontento público que desembocó en protestas.

Sin embargo, posteriormente levantaron esas medidas a cambio de que la Comisión Europea tomara la decisión de imponer hasta el 15 de septiembre un embargo a cuatro productos alimenticios procedentes de Ucrania: trigo, maíz, colza y semillas de girasol.

Desde Varsovia han señalado en repetidas ocasiones que el país no permitirá que los productos alimenticios ucranianos entren en su mercado "en detrimento de los intereses del agricultor polaco".

Esta semana, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, declaró que el país extenderá la prohibición de las importaciones de granos ucranianos, argumentando que tiene la obligación de proteger su mercado interno.