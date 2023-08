Jack Dorsey abandona Instagram después de 12 años y se declara "libre de Meta"

El cofundador de Twitter y antiguo consejero delegado de la compañía, Jack Dorsey, ha abandonado Instagram*, perteneciente a la compañía Meta, de Mark Zuckerberg.

"Eliminada mi cuenta de Instagram después de 12 años. Fue una de las 10 primeras cuentas, creo, uno de los primeros inversores providenciales", escribió este viernes Dorsey en un post en X (antes Twitter), propiedad de Elon Musk. "¿A quién le darán el nombre @jack?", se preguntó.

Respondiendo a una pregunta que le hicieron en los comentarios, Dorsey dijo que que tampoco respalda otros servicios de Meta, como Facebook o WhatsApp. "Ojos claros, libre de Meta, no puedo perder", respondió.

Anteriormente, Dorsey había afirmado que no utilizaba ningún producto de Meta y explicó que Zuckerberg y él tenían "diferentes enfoques".

Cuando otro internauta que, según su biografía, trabaja en analítica en X, pidió a Dorsey que expusiera sus "razones" para salirse de Instagram, el empresario contestó: "Todas las razones son demasiado 'meta' para ser interesantes".

Por su parte, Musk reaccionó únicamente al anuncio de Dorsey publicando un emoji de fuego.

Mientras la gestión de Musk de este servicio de microblogueo ha sido objeto de un intenso escrutinio, Dorsey, que cofundó la aplicación rival X Bluesky, pareció expresar simpatía por el magnate en un post de primeros de julio en el que decía que "dirigir Twitter es duro".

"Es fácil criticar las decisiones desde lejos... de lo cual soy culpable... pero sé que el objetivo es que Twitter prospere. Y así será", declaró después de que, meses atrás, afirmara que Musk debía haberse retirado del acuerdo para adquirir la plataforma.

Es probable que el origen de las criticas de Dorsey contra Meta y el rechazo y desconfianza de sus productos se remonte a una batalla sobre las plataformas sociales. Según el libro de 2020 'No Filter: The Inside Story of Instagram', Dorsey estuvo involucrado en los inicios de Instagram, invirtiendo antes incluso de que se llamara así, y estuvo buscando el modo de comprar la compañía. A Dorset se le rompió el corazón cuando se enteró de que Facebook había adquirido Instagram delante de sus narices, según lo confesó a Vanity Fair en 2013.

*Meta está calificada en Rusia como organización extremista y está prohibida en su territorio.