Una plataforma musical elimina una canción de Queen sobre las "mujeres con curvas"

La plataforma musical interactiva Yoto, dirigida a niños, ha retirado la canción 'Fat Bottomed Girls' de la relanzada colección de grandes éxitos de Queen de 1981 debido a su título ofensivo, informa Daily Mail.

La famosa canción de la banda, dedicada a las "mujeres con curvas", fue escrita en 1978 por el guitarrista Brian May y se hizo rápidamente popular entre el público, pasando a ocupar el puesto número cuatro en el álbum de 1981 de la banda junto a 'Bohemian rhapsody', 'Don't stop me now' y 'We will rock you'.

Una fuente de la industria musical comentó a Daily Mail que nadie podía entender por qué "una canción tan bondadosa y alegre no puede ser aceptada en la sociedad actual". También agregó que no entiende "por qué las personas de todas las formas y tamaños no pueden ser apreciadas".

La canción ya dio que hablar en su día por su original portada, que mostraba a una mujer ligera de ropa en bicicleta vista desde atrás, lo que llevó a algunas tiendas a negarse a vender el disco.