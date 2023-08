"Xóchitlnomics": Senadora mexicana propone un plan para recuperar la economía

La senadora mexicana Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial de la unión Frente Amplio por México, ha propuesto un plan de 10 puntos para recuperar la economía del país denominado "Xóchitlnomics".

"México es uno de los países más desiguales del mundo, 50 millones de pobres es algo que nos debe de preocupar, de los cuales nueve millones viven en pobreza extrema", lamentó la política, citada por medios locales.

Gálvez expresó que, primero, es necesario tener un Estado de derecho; segundo, "evitar la extorsión, no la de la delincuencia, la de los funcionarios"; y tercero, "apostarle a la seguridad pública, es importante recuperar la paz y la tranquilidad".

Según la política, los siguientes puntos consisten en abastecer el país de "agua y energía limpia" e "infraestructura, ductos de gas al sureste y líneas de transmisión hacia las zonas industriales", así como "fortalecer el capital humano".

Asimismo, argumentó que se requiere un manejo responsable de la economía, "reducir la desigualdad", garantizar "un desarrollo regional sostenible con identidad" y crear "un sistema de protección universal". "Me parece que lo ideal sería tener un sistema de protección universal, donde todo mundo tenga una pensión para su vejez, tenga un sistema de salud universal", comentó.

"No podemos dejar pasar la mejor oportunidad que nos está ofreciendo este momento la economía, el 'nearshoring', si no lo hacemos, nuestros hijos, nuestros nietos no nos van a perdonar. Esta oportunidad no se va a volver a presentar en muchísimas décadas", subrayó Gálvez.

Entre otras cosas, la aspirante a candidata presidencial instó a los ciudadanos a construir "el sueño mexicano". "El sueño mexicano es aquel que sin importar donde nazca, con trabajo, tenacidad y constancia lo construye y sale adelante", detalló, citada por Debate.

Así, la senadora aseguró que si se convierte en la candidata presidencial, en primer lugar trabajará en cinco ámbitos: "certeza jurídica, seguridad pública, resolver el problema de la energía y el agua, trabajar en eñ capital humano, sobre todo en el sur sureste, y construir la infraestructura, como líneas de transmisión y agua".