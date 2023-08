Sudáfrica apoya la expansión de los BRICS

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, anunció que el grupo BRICS discutirá la adhesión de nuevos miembros en su XV Cumbre, que se celebrará del 22 al 24 de agosto en el principal recinto empresarial de Johannesburgo, el Centro de Convenciones de Sandton.

"Más de 20 países han solicitado formalmente su ingreso en el grupo de los BRICS y varios más han expresado su interés en formar parte de la familia BRICS. Sudáfrica apoya la ampliación del número de miembros de los BRICS", declaró Ramaphosa en su discurso a la nación el pasado domingo.

El líder de Sudáfrica también señaló que "el valor de los BRICS va más allá de los intereses de sus miembros actuales". "Para que sus esfuerzos sean eficaces, los BRICS necesitan crear asociaciones con otros países que compartan sus aspiraciones y perspectivas", indicó el mandatario.

Además, Ramaphosa destacó que su país "está comprometido con la política de no alineación" y agregó que Sudáfrica está resistiendo presión para no alinearse con potencias mundiales o con bloques de naciones. Sin embargo, según el mandatario sudafricano, Sudáfrica no es una nación neutral "en cuestiones de principios e interés nacional". "No nos dejaremos arrastrar a la contienda entre potencias mundiales", subrayó el presidente.