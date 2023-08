"Estoy muy contento": López Obrador tras resultados de las presidenciales en Guatemala y Ecuador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, festejó este lunes el resultado de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el domingo en Guatemala y Ecuador.

"Estoy muy contento", dijo el mandatario durante su conferencia de prensa al ratificar su respaldo a Bernardo Arévalo, el candidato del progresista Movimiento Semilla que ganó la segunda vuelta en Guatemala.

"Reitero mi felicitación al pueblo hermano, vecino, porque todos los antecedentes hablan de que Bernardo Arévalo es un hombre progresista con principios, una gente honrada que va a gobernar para todos", afirmó.

También confió en que el sociólogo priorizará la atención a los más pobres. "Fue una cosa extraordinaria, milagrosa, algo que merecía el pueblo guatemalteco después de muchos años de sufrimiento", dijo.

El presidente @lopezobrador_ felicitó a @BArevalodeLeon por su triunfo electoral en #Guatemala. Se trata de un hombre progresista, con principios; una gente honrada que gobernará para todos, pero le dará especial atención a los más pobres, comentó. #Mañanera@Notimex@Notimex_TVpic.twitter.com/lzpifwEIfz — Francisco Estrada (@betoestrada_75) August 21, 2023

López Obrador reveló que la noche del domingo habló con Arévalo y ambos acordaron encontrarse una vez que se oficialicen los resultados.

"Tenemos muchos temas a tratar para que podamos ayudarnos mutuamente, ya estamos apoyando a Guatemala con programas para que la gente no se vea obligada a emigrar y ahora con más razón porque Bernardo, estoy seguro, va a buscar que haya más cooperación en lo económico, en lo social", explicó al destacar que el dirigente ganó con más de 20 puntos de ventaja sobre la candidata conservadora Sandra Torres.

López Obrador consideró que seguramente medios como The Washington Post, The New York Times y Financial Times minimizarán la elección, a pesar de que representa un hecho histórico para el pueblo guatemalteco, que es heredero de una gran cultura.

Por otra parte, el presidente mexicano felicitó a Luisa González, la candidata que ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador.

En ese caso, destacó que la ciudadanía salió a votar de manera masiva a pesar del clima de incertidumbre que generó el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

"Felicitaciones al pueblo de Ecuador porque salieron a votar muchos, más del 80 %, y había un ambiente de mucha tensión, miedo, violencia y, sin embargo, la gente salió, esa es la mejor forma de enfrentar los problemas de las naciones, la democracia, que el pueblo salga, que no nos dejemos intimidar, que se participe", señaló.