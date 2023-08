Las armas de fuego mataron a un número récord de niños en 2021 en EE.UU.

Las muertes de niños relacionadas con las armas en EE.UU. alcanzaron un pico en 2021, año en que las armas de fuego se cobraron 4.752 vidas, superando la cifra de fallecidos por el coronavirus en el primer año de la pandemia, informa NBC News, citando un nuevo análisis de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Las estadísticas indican que las armas de fuego son actualmente la mayor causa de muertes de niños y adolescentes en EE.UU., y que estas representan mayor peligro que cualquier otra causa de muerte. La situación, además sigue empeorando.

Según el análisis, más del 80% de las muertes relacionadas con armas de fuego en Estados Unidos se producen entre varones menores de 20 años. La mitad de ellas corresponden a niños afroamericanos, y geográficamente estados del sur como Luisiana, Misisipi, Alabama y Carolina del Sur es donde se registra el mayor número de muertes.

"La causa más probable de muerte de su hijo en este país es la muerte por arma de fuego. Esto es inaceptable", expresa el cirujano traumatólogo pediatra Chethan Sathya, cuyas conclusiones se publicaron recientemente en la revista The Journal of Pediatrics.

El estudio, publicado en The New England Journal of Medicine, indica que de 2019 a 2020 el aumento relativo de muertes por arma de fuego de todo tipo (suicidio, homicidio, no intencional e indeterminado) entre niños y adolescentes fue del 29,5%, y de 2018 a 2021 fue de casi el 42%, y las cifras siguen aumentando.

En este sentido, Sathya se mostró partidario de mejorar los controles de antecedentes y de un almacenamiento más seguro de las armas, así como de investigar más las causas profundas de la violencia armada.