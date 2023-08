Reportan que Ucrania prohíbe el acceso a la línea del frente a los periodistas extranjeros

Las autoridades de Ucrania prohibieron a los periodistas extranjeros acceder a la línea del frente, reporta este lunes el periódico suizo Le Temps. De acuerdo con el medio, a partir de ahora los reporteros solo pueden desplazarse a la zona de hostilidades si reciben un permiso por escrito del jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Valeri Zaluzhny.

El periódico cita a "un jefe del servicio de prensa", identificado como Alexéi, que considera que el motivo de la medida puede ser el deseo de Kiev de ocultar las grandes pérdidas que las Fuerzas Armadas de Ucrania han sufrido en el campo de batalla, o un intento de mantener en secreto una nueva operación militar o contraofensiva.

Le Temps indica que la medida entró en vigor "sin previo aviso". "Esto está relacionado con [el hecho de] que, en el campo de batalla y en el marco de la contraofensiva que empezó a principios de junio, los combates se llevan a cabo con numerosas víctimas y las fuerzas ucranianas no pudieron romper la defensa rusa", reza el texto. El periódico también señala que los territorios sobre los cuales los militares ucranianos han logrado recuperar el control son "liliputienses" en comparación con los territorios que quieren recuperar.

"El Gobierno ucraniano se queja regularmente de la cobertura de la guerra en Ucrania en los medios: de la revelación de información secreta, de que se mencionen las pérdidas, el número de personal o la ubicación de posiciones estratégicas: el Ejército no quiere ver todo esto en los medios", destaca el artículo.

Comentando la publicación, Strana.ua reporta que fuentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad ucranianas confirmaron la información sobre el cierre de acceso a la línea del frente para periodistas. Los informantes indicaron que no hubo orden oficial al respecto, "pero la prohibición existe de manera no oficial", agregando que la medida afecta no solo a los periodistas extranjeros, sino también a los ucranianos.

De acuerdo con sus datos, las restricciones están relacionadas con el hecho de que no se puede controlar a todos los reporteros que quieren trabajar en la línea del frente.