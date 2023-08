Lula: "Siempre nos han tratado como segunda clase, pero podemos ser países importantes"

El mandatario brasileño señaló que el grupo BRICS "no puede ser un club cerrado" y se mostró a favor de la adhesión de nuevos miembros, como Argentina e Indonesia.

El grupo BRICS no pretende ser un contrapunto al G7, sino convertirse en "una organización nueva y fuerte para mejorar el mundo", declaró este martes el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Esta jornada el mandatario llegó a la ciudad sudafricana de Johannesburgo para participar en la XV Cumbre del bloque económico, compuesto por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica.

"No queremos ser un contrapunto al G7 ni al G20 ni a EE.UU. [...] Queremos crear algo que nunca ha existido. El Sur Global. Siempre se nos ha tratado como si fuéramos la parte más pobre del planeta, como si no existiéramos. Siempre nos han tratado como si fuéramos de segunda clase. Y de repente nos damos cuenta de que podemos convertirnos en países importantes", afirmó.

Al mismo tiempo, Lula subrayó que el grupo BRICS "no puede ser un club cerrado" y se mostró a favor de la adhesión de nuevos miembros, como Argentina e Indonesia, pero señaló que es necesario adoptar criterios y procedimientos. "[El BRICS] no puede ser un club cerrado. El G7 es un club cerrado. Incluso cuando Brasil se convirtió en la sexta economía del mundo, nos invitaron como invitados, no como participantes. El G7 es el club de los ricos", añadió.

Además, según el líder brasileño, el grupo BRICS, que actualmente representa más de un tercio del PIB mundial, es una organización que puede intentar cambiar "las relaciones en el mundo". Así se refirió a la necesidad de reformar las instituciones internacionales, como el Consejo de Seguridad de la ONU, cuestionando por qué Brasil, la India y Sudáfrica, por ejemplo, no pueden incorporarse al organismo. "El mundo ha cambiado, la política ha cambiado y queremos este cambio. El BRICS significa esto. El BRICS no significa quitarle nada a nadie, significa la creación de un polo muy fuerte que reúna a mucha gente", expresó.

Posteriormente, el jefe de Estado abordó la idea de cambios globales en su cuenta de Twitter: "Necesitamos crear un mundo más justo, más solidario. [...] Tenemos que permitir que todo el mundo viva con dignidad. Tenemos el dinero para hacerlo. Necesitamos voluntad política. El BRICS tiene este simbolismo: crear una organización nueva y fuerte para mejorar el mundo".