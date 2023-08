El ministro de Seguridad de Argentina denuncia que detrás de los intentos de saqueo hay grupos que buscan "generar un conflicto"

El ministro de Seguridad de Argentina, Aníbal Fernández, sostuvo este martes que los intentos de saqueo y hurto en comercios minoristas ocurridos en las últimas jornadas en algunas provincias, son "hechos delictivos" perpetrados por grupos que pretenden "generar un conflicto".

"Alguien lo está incentivando, buscando alguna alternativa que nada tiene que ver con un saqueo: es una vocación de generar un conflicto", sostuvo el funcionario en declaraciones ofrecidas a medios locales.

“Aníbal Fernández dijo que los intentos de robo a supermercados fueron "incentivados"” https://t.co/deTNuS4soO — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) August 22, 2023

Algunos hechos

De acuerdo con videos difundidos en las redes sociales, estos presuntos saqueos se habrían estado produciendo desde el pasado jueves en las provincias de Mendoza, Córdoba, Río Negro y Neuquén, así como en zonas periféricas del conurbano bonaerense.

Ante la creciente ola de rumores que han apuntado hacia la inminencia de la llegada de una masa enardecida en busca de comida, muchos comerciantes optaron por cerrar a cal y canto sus negocios, incluso en el centro de Buenos Aires. Dijeron estar temerosos de que se produzca una nueva ola de asaltos a comercios como la que se registró hace más de dos décadas, en medio de un colapso institucional derivado de una aguda crisis económica.

🇦🇷 AHORA 🚨: Varios comercios del centro de Buenos Aires, Argentina, comienzan a cerrar como medida de que vuelva nuevamente una ola de saqueos en la capital. pic.twitter.com/4QSYY7J8nt — Indepe News (@NewsIndepe) August 22, 2023

El nerviosismo se exacerbó este 22 de agosto tras la propagación masiva de un audiovisual en el que, supuestamente, se registra el saqueo de la sucursal del Supermercado Día en el barrio bonaerense de Flores. La pieza capta el sonido de disparos y se dice que se trata de delincuentes y no de ciudadanos comunes, como se afirmó en numerosas cuentas de X.

El caso de Mendoza

La provincia de Mendoza ha estado bajo escrutinio público desde la semana pasada, pues allí han sucedido la mayor parte de los asaltos –presentados como saqueos–y se han esparcido con mayor énfasis informaciones falsas.

Así las cosas, el gobernador mendocino, Rodolfo Suárez, desmintió categóricamente el relato de los saqueos masivos, al señalar que los mensajes distribuidos masivamente "son todos falsos, maliciosos y cobardes", a lo que añadió una eventual motivación intencionada. "Estamos averiguando el móvil, si es político o no es político", dijo.

Advirtió asimismo a quienes "envían los mensajes" que caerá sobre ellos "todo el peso de la ley", como sucedió en el caso de los que azuzaron el asalto a comercios en días pasados, que ya fueron capturados y asegurados en un penal.

Mejor expresado, imposible. Gracias Gobernador de Mendoza pic.twitter.com/iRssMG3t7U — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) August 22, 2023

¿Motivaciones políticas?

Al decir del titular de la cartera de Seguridad, las autoridades están al corriente de la planeación de los saqueos desde la semana pasada, tras detectar que las acciones se han coordinado a través de mensajería móvil.

A su parecer, aunque el nivel organizativo que exhibieron los instigadores es precario, la forma en la que actuaron los presuntos saqueadores hace pensar que sí han tenido contacto previo y que los mueven razones políticas.

"El olfato me dice que no hay nada que muestre otra razón de ser que no sea el conflicto en sí mismo, y no una complicación de otra característica. La actitud es la de un acto delictivo que traiga más confusión, no hay otra cosa", afirmó Fernández.

En contraste, los videos sobre supuestos saqueos, colgados en plataformas como X, suelen estar acompañados de textos en los que se asevera que estas acciones se asientan en la difícil situación económica del país, cuya inflación anual superó el 100 %, narrativa que ha sido acompañada e impulsada por políticos de derecha.