Musk acusa a Facebook de manipular la opinión pública

El empresario y propietario de X, el nuevo nombre de Twitter, Elon Musk, acusó este miércoles a Facebook, red social propiedad de Meta*, de manipular la opinión pública, tras la publicación de una investigación de Sky News Australia que revela los casos de censura en la red social de Mark Zuckerberg.

"Facebook está manipulando al público en casi todo el mundo. Por eso no abren el código de su algoritmo", escribió Musk en su cuenta de X, en respuesta a la crítica a Facebook por parte de un usuario que citó la investigación del medio australiano.

Sky News Australia este miércoles reveló que Meta estaba censurando algunas publicaciones que contenían opinión sobre el referéndum constitucional en Australia, calificándolas de 'información falsa', interfiriendo de este modo en el proceso político del país y tratando de influir en los resultados de la votación.

La empresa estadounidense negó las acusaciones, afirmando que la verificación de datos en su plataforma la realiza una compañía independiente, International Fact Checking Network. Por su parte, Zuckerberg previamente había indicado que Meta no pretendía ser el árbitro de la verdad en Internet. Sin embargo, según la investigación, su compañía también tenía contratos con otras empresas y universidades, que no pueden considerarse independientes, y que, revisando las publicaciones de los usuarios de la red social, podrían bloquear opiniones no deseadas.

*Meta está calificada en Rusia como organización extremista y está prohibida en su territorio.