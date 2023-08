La estrella de TikTok VonViddy se suicida a los 32 años

La estrella de TikTok VonViddy, cuyo nombre real es Joe Muchlinski, murió este lunes a los 32 años. Según los informes, el famoso 'tiktoker' se quitó la vida después de compartir un último video de despedida.

En el clip, publicado el domingo bajo el titulo 'Todo es amor', VonViddy aseguró en un minuto y seis segundos que quería ser recordado como un "creador de videos que hacían reír a la gente y un creador de música". "También quiero que me recuerden como un monitor de campamentos que ayudó a los niños a tener recuerdos felices", agregó.

La estrella de las redes sociales manifestó que "preferiría no ser recordado como un adicto y alcohólico que hizo pasar a su familia por un infierno". "Pero, por desgracia, eso también forma parte de mí", reconoció VonViddy.

"Me siento muy agradecido por tener tantos seguidores. Ustedes significan mucho para mí. Considerándolo todo, he tenido una vida fantástica. Tengo que visitar el otro lado del mundo, he hecho toneladas de amigos en todos los ámbitos de la vida. No tengo nada de qué quejarme, no tengo nada más que paz y amor para todos y cada uno de ustedes", concluyó.

Su muerte fue anunciada por su hermana, Martha Muchlinski, quien acompañó la triste noticia con imágenes de la infancia del joven. "Quiero confirmar a sus fanáticos que perdió su larga batalla contra la enfermedad mental y se quitó la vida", dijo en el video.

"TikTok significó mucho para él. Le dio alegría. Le dio algo de qué reírse y para hacer reír a otras personas. Realmente lo apreció. Joe libró una batalla realmente larga y terrible contra su enfermedad mental. Y lo único que podemos esperar ahora es que esté en paz. Pero sí quería brindarle ese cierre a cualquiera que fuera fanático de VonViddy, solo para que sepa lo que pasó", concluyó.