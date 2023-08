Trump se pronuncia tras entregarse a las autoridades por el caso de injerencia electoral en Georgia

El expresidente estadounidense Donald Trump se dirigió a los periodistas después de haber comparecido en la cárcel del condado de Fulton, en la ciudad de Atlanta, para entregarse a las autoridades, en el marco del caso judicial que se le sigue por intromisión electoral en el estado de Georgia.

"Este es un día muy triste para Estados Unidos, que nunca debía suceder", dijo el expresidente desde el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson. "Si se desafía una elección, se debería poder impugnarla", indicó. "Pensé que las elecciones habían sido amañadas, unas elecciones robadas, y debería haber todo el derecho a impugnarlas", declaró Trump.

"Como usted sabe, hay muchas personas a las que se ha visto a lo largo de los años hacer lo mismo, ya sea Hillary Clinton o Stacey Abrams o muchos otros", señaló el exmandatario. "Cuando hay esa gran libertad para el desafío, hay que poder hacerlo, de lo contrario se pueden tener elecciones muy deshonestas", dijo ante los reporteros.

"Lo que ha ocurrido aquí es una parodia de justicia. No hicimos nada malo. No hice nada malo. Y todo el mundo sabe que nunca he tenido tanto apoyo", insistió Trump, asegurando que su arresto es "una interferencia electoral".

"No hicimos nada malo, en absoluto. Y tenemos todo el derecho, todo el derecho a impugnar una elección que creemos que es deshonesta, que creemos que es muy deshonesta", concluyó.

Trump se entrega a las autoridades

Donald Trump llegó este jueves a la cárcel del condado de Fulton para entregarse a las autoridades. Los registros de la cárcel muestran que el exmandatario fue puesto bajo arresto y fichado con el número de recluso P01135809. También se tomo una foto policial de Trump.

⚡️Publican la ficha policial de Donald Trump. El exmandatario fue fichado con el número de recluso P01135809. pic.twitter.com/dwmSdjphJj — Sepa Más (@Sepa_mass) August 25, 2023

Tras completar los registros necesarios, el magnate quedó en libertad bajo fianza, que fue acordada previamente y se fijó en 200.000 de dólares. La fianza incluye un cargo de 80.000 de dólares por presuntamente violar la ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión, conocida como la ley RICO, y 10.000 de dólares por cada uno de 12 cargos adicionales.

Trump pasó en la cárcel un total de 20 minutos. Se ha convertido en el primer presidente actual o anterior con una ficha policial en la historia de EE.UU.