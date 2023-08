Fallece Bray Wyatt, una de las principales estrellas de la WWE

El luchador profesional y excampeón de la WWE, Windham Rotunda, más conocido como 'Bray Wyatt', falleció este jueves a los 36 años, según informó el jefe creativo de la empresa, Paul Levesque, conocido como 'Triple H', en su cuenta de X (antes Twitter).

"Acabo de recibir una llamada de Mike Rotunda [el padre de Windham], miembro del Salón de la Fama de la WWE, quien nos informó de la trágica noticia de que nuestro miembro de la familia de la WWE para siempre Windham Rotunda -también conocido como Bray Wyatt- falleció inesperadamente hoy temprano", escribió Levesque.

Rotunda era conocido por encarnar al temible villano Bray Wyatt, líder de la agrupación 'The Wyatt Family', y posteriormente al enmascarado 'The Fiend'. Sus actuaciones en la WWE siempre se caracterizaban por un alto nivel de creatividad y eran comparables con escenas de películas de terror. Wyatt aparecía desde debajo del ring para asustar a sus rivales, daba discursos con profecías oscuras desde el cuadrilátero y protagonizaba peleas en semioscuridad y o en un ring rodeado por fuego, cosas que recordaban el estilo del icónico The Undertaker.

Protagonizó rivalidades épicas con luchadores como Seth Rollins, Finn Bálor, Matt Hardy o Randy Orton, así como con el ya mencionado The Undertaker y Kane.