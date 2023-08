VIDEOS: Los momentos más inolvidables que dejó Bray Wyatt en la WWE

El luchador Windham Rotunda, conocido como 'Bray Wyatt' o 'The Fiend' en la WWE, ha fallecido este jueves de manera inesperada a los 36 años.

Rotunda, que desde su debut ha sido elogiado por sus colegas por el alto nivel de creatividad que mostraba en el desarrollo de sus personajes y del entorno de sus peleas, a menudo ha sido comparado con el legendario The Undertaker por la sensación de terror que rodeaba a los héroes que encarnaba y sus peleas.

El debut de la Wyatt Family

Aunque el personaje de Bray Wyatt nació en el 2012, Rotunda necesitó alrededor de un año para desarrollarlo lo suficientemente como para llegar a Raw, el semanal insignia de la WWE. En un episodio lanzado en julio del 2013, la 'Familia Wyatt', compuesta por Bray, Luke Harper (Brodie Lee) y Erick Rowan aparecieron inesperadamente para atacar a Kane, uno de los personajes más temibles de la historia de la WWE.

La rivalidad con The Shield

En el 2014, la 'Familia Wyatt' era una de las agrupaciones más populares de la empresa, y era inevitable que se enfrentara a 'The Shield'. La rivalidad con este trío, compuesto por Roman Reigns, Seth Rollins y Dean Ambrose (Jon Moxley) –todos futuros campeones de la empresa–, llegó a ser uno de los períodos más interesantes en la carrera de Rotunda y dejó varios combates inolvidables, en los que todos los 6 protagonistas mostraron el máximo alcance de sus capacidades.

Pelea cinematográfica en una mansión

Una de las peleas más inusuales que ha protagonizado Wyatt fue la cinematográfica 'The Ultimate Deletion', disputada en el 2018 y en la que se enfrentó a Matt Hardy. El combate, celebrado en una mansión, se caracterizó por mucha creatividad y humor absurdo. Aunque terminó con la derrota de Wyatt, luego de ser distraído por la aparición de Jeff Hardy, hermano de Matt, la pelea dio inicio a la futura alianza entre ambos rivales, que juntos llegaron a ser conocidos como 'The Deleters of Worlds'.

Una de las mejores atracciones de la pandemia

Durante la pandemia del covid-19, la WWE decidió seguir con sus programas semanales, pero la falta de audiencia impactó en la manera en que se celebraba este 'show'. Muchos luchadores confesaron que se sentían incómodos cuando en la sala aparecían pantallas con las caras de televidentes en vez de público real. Sin embargo, Rotunda aprovechó estas circunstancias para desarrollar al personaje de 'The Fiend', un villano enmascarado que parecía una especie de Freddy Krueger de la WWE. Aparecía en videos aterradores para asustar a sus rivales, dejó 'poseída' a la luchadora Alexa Bliss y protagonizó peleas únicas con Randy Orton. Su rivalidad y momentos, que parecían sacados de una película de terror, ayudaron a mantener a flote los 'ratings' de la empresa, con trucos como apariciones desde debajo del ring, supuestas teletransportaciones o el momento cuando Orton le prendió fuego a Wyatt. Por supuesto, poco después The Fiend volvió para perseguirlo.

La pelea 'mental' contra John Cena

Otra prueba más de la creatividad de Wyatt fue su pelea cinematográfica contra John Cena, celebrada en el 2020. Wyatt en ese momento aparecía cada semana en videos de 'Firefly Fun House', que visualmente se asemejaban a un programa para niños, pero contaba con títeres deformados y momentos aterradores, y llevó esta idea a otro nivel para el combate contra Cena. Igual que en el caso de la pelea contra Matt Hardy, se notaba el inusual sentido de humor de ambos protagonistas. Según el guion de la pelea, Wyatt aprovechó los supuestos temores ocultos de Cena para atraerlo al estudio de ese programa de títeres, torturarlo mentalmente y burlarse del pasado del múltiple excampeón en la empresa.