"Ha llegado al absurdo": Alice Cooper critica la propaganda de cambio de sexo entre los menores

El legendario rockero estadounidense Alice Cooper criticó en una reciente entrevista con Stereogum la propaganda de cambio de sexo en la sociedad, especialmente entre los menores. Según sus palabras, es inaceptable que los adultos empiecen a convencer a los niños desde una edad muy temprana de que pueden ser lo que quieran ser, ya sea una mujer, un hombre o un gato.

Durante la conversación, la periodista Rachel Brodsky sugirió que Cooper, considerado el creador del llamado 'shock rock' o rock teatral, fue uno de los primeros en "jugar con las expectativas de género", refiriéndose a una de sus entrevistas en la que dijo que "en el futuro todo el mundo será bisexual". En este sentido, le preguntó sobre las recientes declaraciones de algunos de sus colegas, como Paul Stanley, vocalista de Kiss, quien calificó la actual promoción del cambio del sexo de "moda triste y peligrosa". No obstante, Stanley se disculpó posteriormente a través de una publicación en la que dijo que "aunque sus pensamientos eran claros, sus palabras claramente no lo eran".

Por su parte, Cooper se mostró de acuerdo en que "existen casos de transexualidad", pero señaló que "teme que también sea una moda" que afecte a los menores de edad. "Me parece mal cuando tienes un niño de seis años que no entiende nada. Solo quiere jugar y le confundes diciéndole: 'Sí, eres un niño, pero puedes ser una niña si quieres'", afirmó.

A su juicio, este enfoque de algunos adultos no solo es perjudicial para los niños, sino también para los adolescentes. En su opinión, en el momento en que los menores intentan "encontrar" su identidad, les dicen: "Puedes ser lo que quieras. Puedes ser un gato si quieres".

"Ya ha llegado al absurdo. Está llegando al punto de ser ridículo"

Además, Cooper planteó la cuestión de quién dicta las normas, según las cuales, ahora hay que censurar palabras habituales. "¿Hay algún edificio en algún lugar de Nueva York donde la gente se sienta todos los días y dice: 'Vale, ahora no podemos decir 'madre'. Tenemos que decir 'persona que da a luz'. [...] ¿Quién es esta persona que dicta estas reglas? No lo entiendo", expresó, señalando que él no está siendo de la "vieja escuela", sino que simplemente está siendo "lógico al respecto".

En este contexto, manifestó que "respeta a las personas y lo que son", pero está en contra de que se le diga a un niño de siete años: "Ve a ponerte un vestido, porque puede que seas una niña". El rockero subrayó que un menor debería tener al menos la oportunidad de "tomar conciencia sexual de sí mismo antes de empezar a pensar si es un niño o una niña".

A su parecer, es lógico que si un niño tiene genitales masculinos, es un chico, y si tiene los femeninos, es una chica. "Hay una diferencia entre 'soy un hombre que es una mujer o soy una mujer que es un hombre' y querer ser una mujer. Naciste hombre. Eso es un hecho. Tienes lo que tienes", dijo, subrayando que si alguien quiere cambiar su sexo, puede hacerlo más tarde, pero el hecho es que no se puede decir "un hombre nacido como mujer".

Después de estas palabras, la periodista se opuso y expresó su esperanza de que los padres "escuchen a sus hijos y encuentren pediatras que les presten una atención adecuada".

A su vez, Cooper añadió que hay personas que utilizan esta moda para hacer cosas malas. "Un hombre puede entrar en el baño de una mujer en cualquier momento y decir: 'Hoy me siento como si fuera una mujer'. [...] Bueno, eso sucederá. Alguien acabará violada, y el tipo dirá: 'Bueno, me sentí como una mujer ese día, y luego me sentí como un hombre'", planteó el artista. ¿Dónde se traza esta línea?", preguntó.

Reacciones

Una de las primeras reacciones fue publicada por la propia periodista en su cuenta de Twitter, donde escribió que "obviamente, a nivel personal, fue decepcionante escuchar" estas declaraciones de "uno de los músicos artísticamente más influyentes de su generación".

"Supongo que si usted saca algo de esta entrevista, tenga en cuenta que las personas son complejas", continuó, añadiendo que Cooper "tiene buenas intenciones, pero tal vez está viendo un canal de 'noticias' que no es de noticias, lo que genera una narrativa desinformada sobre lo que significa la atención de afirmación de género".

Por su parte, un internauta escribió: "Es raro que un tipo que ha hecho toda su carrera siendo inconforme con su género diga esto. La narrativa antitrans es peligrosa y está ganando popularidad entre los liberales. El fascismo nos está mirando a la cara".

Mientras, la marca de cosméticos Vampyre Cosmetics comunicó que "a la luz de las recientes declaraciones" de Cooper no realizará colaboración en maquillaje con él. "Estamos con todos los miembros de la comunidad LGBTQIA+ y creemos que todo el mundo debería tener acceso a la atención sanitaria", declaró la marca.

Al mismo tiempo, otros usuarios de redes sociales apoyaron al músico. "¡Vamos, Alice! Cuando era adolescente, nunca habría soñado que Alice Cooper se convertiría en la voz de la razón", tuiteó uno de ellos.

"Alice Cooper ha dicho lo que todos estamos pensando: El movimiento trans es una 'moda' [...] El punto de vista sensato de Cooper es un soplo de aire fresco", expresó la periodista Erin Elizabeth.