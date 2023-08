VIDEO: Mujer con un extintor se abalanza para impedir la quema del Corán en Suecia

En redes sociales se ha viralizado un video en el que una mujer sueca intenta impedir la quema del Corán que recientemente ocurrió frente a la Embajada de Irán en Estocolmo por parte el migrante iraquí Salwan Momika, que ya ha profanado en varias ocasiones copias del libro sagrado del islam durante sus manifestaciones.

Las imágenes captadas muestran a Cecilia Saav, de 47 años, corriendo hacia el hombre con un extintor para apagar el fuego. Aunque la mujer fue detenida por la Policía y ahora se la acusa de alterar el orden público, su acción ha recibido gran apoyo en redes.

Cecilia Saav, la mujer que usó un extintor para apagar las llamas durante una quema del Corán en Suecia, comentó que se sintió frustrada al enterarse de que se había autorizado otra quema y actuó premeditadamente pic.twitter.com/I5T0BWECal — Sepa Más (@Sepa_mass) August 25, 2023

En una reciente entrevista con Aftonbladet, Saav reveló los detalles de lo sucedido, señalando que simplemente está harta de las manifestaciones de este tipo, y cuando leyó que se había autorizado otra quema del Corán, decidió llegar a la Embajada iraní con el matafuego en su bolsa. "El extintor me pareció una buena idea porque quería expresar mi opinión sin hacer daño a nadie", señaló.

A su juicio, muchos suecos "están cansados de cómo se presenta a Suecia en los medios de comunicación extranjeros" en medio de tales incidentes. "No deberíamos tener que preocuparnos por atentados terroristas por parte de los fanáticos religiosos que han llegado a la conclusión de que somos un país lleno de racistas. No somos un país islamófobo y no estamos detrás de esos locos que queman Coranes", subrayó.

En este contexto, señaló que, aunque no es creyente, no entiende por qué algunas personas profanan símbolos religiosos. "El único objetivo es provocar, insultar, ofender y enfadar a la gente", declaró, añadiendo que sentía que era su deber como ciudadana sueca expresarse en contra de la quema del libro sagrado del islam.

La mujer aseguró que el 99 % de las reacciones que recibió fueron positivas. Sin embargo, todavía figura como sospechosa de haber cometido delitos de alteración del orden público y agresión contra un funcionario público. Explicó que cuando los policías se abalanzaron sobre ella, a dos de ellos les entró espuma del extintor en los ojos. Destacó que esto "definitivamente no fue deliberado" y que espera que los agentes afectados "recibieran tratamiento rápidamente".

Según Saav, a pesar de su detención, ella "sin duda" volvería a hacer lo mismo. Señaló que la respuesta masiva que ha recibido "ha sido increíble", añadiendo que la gente incluso se ha puesto en contacto con ella y se ha ofrecido a recaudar dinero para pagar sus multas que probablemente reciba como consecuencia del incidente.

Por último, expresó su esperanza de que más personas decidan tomar parte en lo que creen que está bien y está mal. "En eso consiste realmente la libertad de expresión", afirmó.