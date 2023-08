Alabama podría ser el primer estado de EE.UU. en ejecutar a un condenado mediante un nuevo método

La hipoxia de nitrógeno puro es un método no probado en humanos que, pese a algunas voces en contra, podría ser una alternativa frente a la inyección letal.

Kenneth Eugene Smith, un condenado a muerte de 58 años de edad –de los cuales lleva 35 esperando la pena capital– podría ser el primer condenado en ser ejecutado mediante nitrógeno puro. Así lo solicitó este viernes la Oficina del Fiscal General de Alabama a la Corte Suprema del estado, y pidió establecer una fecha para su aplicación, informó la agencia de noticias AP.

Smith fue declarado culpable de asesinar en 1988 a Elizabeth Sennett por encargo de su esposo, que quería cobrar el dinero del seguro para pagar sus deudas. Su cómplice, John Forrest Parker, fue ejecutado en 2010.

Fallos con la inyección letal

El año pasado, Smith tenía que recibir la pena capital mediante la administración de una sustancia letal a través de una inyección, pero la ejecución se tuvo que suspender debido a dificultades para encontrar venas aptas para inyectarle el líquido. Smith llevó su caso a los tribunales con el objetivo de que se revisara su proceso de ejecución y pidió morir mediante la asfixia por nitrógeno. La Corte Suprema de EE.UU. falló a su favor en mayo pasado.

Una situación similar ocurrió dos meses antes con otro recluso. Por esta razón, la gobernadora Kay Ivey anunció una suspensión de las ejecuciones y una revisión de los protocolos que actualmente se utilizan para proceder con la inyección letal a los condenados a muerte.

En 2018, Alabama aprobó el uso de nitrógeno puro como método de ejecución, convirtiéndose en el tercer estado del país, luego de Oklahoma (2014) y Misisipi (2017), en el que se aplica. El comisionado de prisiones, John Hamm, informó a los periodistas el mes pasado que el protocolo estaba casi finalizado. El método de asfixia por nitrógeno puro se podría convertir en una alternativa frente a la inyección letal debido a que varias farmacéuticas se niegan a seguir suministrando componentes para no verse relacionadas con la venta de medicamentos utilizados para ejecuciones.

Método nunca probado en humanos

Según la Asociación Americana de Medicina Veterinaria, el nitrógeno es un gas inodoro, incoloro e insípido que constituye el 78 por ciento del aire atmosférico, pero cuando se suministra en altas concentraciones, con menos del 2 por ciento de oxígeno, provoca la pérdida del conocimiento en aproximadamente 90 segundos y la muerte después de 3 minutos de uso continuado.

Sin embargo, su uso como método de ejecución no se ha probado en humanos y ni siquiera se utiliza en los estados de EE.UU. donde la muerte asistida es legal en pacientes terminales.

Un método controversial

La noticia de que Alabama considere emplear la hipoxia de nitrógeno como método de ejecución ha generado una serie de reacciones en contra. Angie Setzer, abogada de la Organización Equal Justice Initiative, un grupo de defensa legal que se ha dedicado a temas relacionados con el encarcelamiento masivo y la pena de muerte en EE. UU., declaró: "Ningún estado del país ha ejecutado a una persona mediante hipoxia de nitrógeno, y Alabama no está en condiciones de experimentar con un método no probado y no utilizado para ejecutar a alguien".

La empresa Airgas, un distribuidor de gas industrial en Alabama, declaró en un comunicado mediante correo electrónico al diario The Atlantic que "el suministro de nitrógeno con fines de ejecución humana no es coherente con los valores de nuestra empresa".

De hecho, el Departamento Correccional de Alabama es consciente de los riesgos asociados a este gas. El antiguo fiscal general adjunto James Houts admitió durante una audiencia judicial en noviembre que "el hecho de que haya gas nitrógeno almacenado en un lugar determinado" presentaba "peligros de asfixia por gas inerte para los empleados".