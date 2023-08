El exfiscal general de Ucrania acusa a Joe y Hunter Biden de recibir sobornos

El ex fiscal general de Ucrania Víktor Shokin declaró que Joe Biden y su hijo Hunter Biden estaban involucrados en casos de corrupción en el país eslavo.

En una entrevista con Fox News, el ex alto funcionario afirmó que Joe Biden, quien entonces ocupaba el cargo de vicepresidente de EE.UU., hizo un soborno para que le despidieran.

"He dicho repetidamente en mis entrevistas previas que [el entonces presidente de Ucrania, Piotr] Poroshenko me despidió ante la insistencia del entonces vicepresidente Biden porque yo estaba investigando a Burisma", afirmó Shokin en referencia a la compañía gasística ucraniana de cuya junta directiva Hunter formaba parte.

De acuerdo con sus palabras, Joe Biden y Piotr Poroshenko entendían que, si Shokin hubiera continuado con su investigación de la empresa, se habrían revelado "hechos sobre las actividades corruptas en las que estaban participando". Shokin indicó que Hunter Biden y Devon Archer, su socio comercial, estaban involucrados.

Mientras tanto, el exfiscal ucraniano dijo que no quiere tratar "con hechos no probados", pero, según "su convicción personal firme", Joe y Hunter Biden recibían sobornos. "Estaban siendo sobornados. Y el hecho de que Joe Biden diera 1.000 millones de dólares en moneda estadounidense a cambio de mi despido, ¿solo esto no es un caso de corrupción?", preguntó a continuación.

"Declaraciones falsas que han sido desmentidas"

Por su parte, el portavoz de la Casa Blanca, Ian Sams, tachó el comentario de "declaraciones falsas que han sido desmentidas". "Fox está dando una plataforma para estas mentiras a un exfiscal general ucraniano, a la oficina del cual su propio adjunto llamó 'foco de corrupción', generando demandas de reforma", indicó.

Shokin ocupaba el puesto de fiscal general de Ucrania desde febrero de 2015 hasta que fue destituido en abril de 2016. Tras abandonar el cargo, afirmó que su despido fue ilegal y que se aprobó bajo la presión sobre las autoridades ucranianas desde el extranjero.

A principios de 2018, durante su intervención ante el Consejo de Relaciones Exteriores de EE.UU., el propio Joe Biden se jactó de que durante la Administración de Barack Obama presionara con éxito a Ucrania para que despidiera a su fiscal general. "Dije: 'No, no le vamos a dar 1.000 millones de dólares'. [...] Los miré y dije: 'Me voy en seis horas. Si no despiden al fiscal, no recibirán el dinero'. [...] Lo despidieron. Y pusieron a alguien en su lugar que era sólido en ese momento", señaló entonces Biden.