Realizan la mayor búsqueda del monstruo del lago Ness en 50 años (VIDEO)

Voluntarios de todo el mundo llegaron este sábado a Escocia para participar en la mayor búsqueda del monstruo del lago Ness en 50 años, organizada por el Centro del Lago Ness. Alrededor de 200 personas decidieron participar en el evento, de dos días, para encontrar evidencias de la existencia de la criatura misteriosa.

"Tuvimos, creo, que más de 250 solicitudes. Hoy hemos confirmado 100 voluntarios y mañana serán 95 voluntarios", declaró este sábado Allan McKenna, un equipo de investigación centrado en el comportamiento y los fenómenos naturales del famoso lago llamado Exploración del Lago Ness.

En Escocia, entusiastas y voluntarios se unen para llevar a cabo la mayor búsqueda del legendario monstruo del lago Ness en más de medio siglo. Equipados con tecnología avanzada, esperan hallar pruebas del esquivo ‘Nessie’. pic.twitter.com/U4l7Sa0Sje — Sepa Más (@Sepa_mass) August 27, 2023

Los voluntarios junto con especialistas utilizaron nuevas tecnologías para escanear el lago, así fueron usados drones, cámaras de infrarrojos y un barco con hidrófono para detectar señales acústicas en el agua.

McKenna destacó que la gente acudirá a la localidad con la esperanza de encontrar el supuesto animal conocido como Nessie "tanto si se confirma como si no" su existencia. "No voy a resolverlo en dos días, no voy a refutar el monstruo del lago Ness. Pase lo que pase, siempre va a estar aquí", agregó.

"Soy creyente, sí. Si existía o no, si aún existe… haya o no haya más de uno, estoy segura de que hay algo ahí", comentó Katie Hopper, una voluntaria de Nueva York.

El Centro del Lago Ness está ubicado en un antiguo hotel donde, hace 90 años, la gerente Aldie McKay habló sobre su encuentro con un animal acuático desconocido. Desde entonces, se han realizado numerosos intentos para encontrar a Nessie, pero todos han fracasado.