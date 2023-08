Revelan que Daniel Sancho quedó "en shock" al conocer la verdadera causa de la muerte de Edwin Arrieta

Las autoridades tailandesas revelaron los resultados de la autopsia de Edwin Arrieta, los cuales determinaron que el cirujano colombiano murió degollado tras mantener una fuerte discusión con Daniel Sancho, de 29 años.

"Tenemos ya los resultados definitivos de la autopsia. Primero se pelearon, según las pruebas en el lugar. Daniel le dio un puñetazo, luego el doctor se cayó y se golpeó la cabeza contra el lavabo, pero no murió en ese momento, sino cuando comenzó a cortarle el cuello, según los forenses", afirmó Surachate Hakparn, subdirector de la Policía tailandesa y jefe a cargo de la investigación, recogen medios locales.

Inicialmente, se creía que el desmembramiento de Arrieta por parte del chef español había ocurrido después de su muerte. En este sentido, fuentes de la cárcel de Koh Samui, lugar donde se encuentra Sancho en prisión provisional, revelaron que el hijo del actor Rodolfo Sancho quedó "completamente en shock" al enterarse de la causa de la muerte de su víctima. El joven, supuestamente, pensaba que el golpe en la cabeza acabó con la vida de Arrieta y desconocía que todavía seguía vivo cuando comenzó a degollarlo.

"Estaba fatal, abatido", dijo la abogada Teresa Bueyes del programa 'Así es la vida', señalando que no está claro por qué reaccionó de esa manera. "No sabemos si es porque está de acuerdo o no con ese resultado", agregó.

Otro dato revelado la semana pasada fue la violenta pelea que tuvieron Arrieta y Sancho, en la que el chef habría dado varios puñetazos al cirujano, quien tuvo que defenderse mordiendo el brazo de su agresor y dejándole una herida muy visible, recoge Antena 3.

Ante el inesperado giro en el caso, Rodolfo Sancho se ha puesto en contacto con el abogado español Marcos García Montes, conocido como el 'abogado de los famosos', para recibir asesoría sobre los próximos movimientos judiciales a dar.

"Después de múltiples contactos en las últimas semanas y asesoramiento por parte de Rodolfo Sancho en nombre de su hijo Daniel Sancho Bronchalo con el abogado Marcos García Montes, han decidido de mutuo acuerdo la creación de un equipo jurídico nacional —en los reinos de Tailandia y España— e internacional para la defensa de los intereses del ciudadano español", reza un comunicado oficial enviado por el gabinete jurídico de García Montes.