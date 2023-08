Reportan que a Scholz le molesta que a Putin no le preocupen las sanciones

"Algo que me preocupa más que las negociaciones: él no se queja en absoluto de todas las sanciones", declaró el canciller alemán en una conversación con el presidente francés.

El canciller de Alemania, Olaf Scholz, se ha quejado al presidente de Francia, Emmanuel Macron, de que al mandatario ruso, Vladímir Putin, no le preocupan en absoluto las sanciones occidentales, reveló el periodista alemán Stephan Lamby en su nuevo libro 'Caso grave: Gobernar en tiempos de guerra', al que tuvo acceso el medio Bild.

Según el periodista, tras una conversación telefónica con Putin el pasado 4 de marzo de 2022, Scholz habló con Macron. "Hola Olaf, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo tu charla matutina?", cita el libro al mandatario francés.

Por su parte, el canciller alemán lamentó que "la situación no mejora", escribe Lamby. "Algo que me preocupa más que las negociaciones: él no se queja en absoluto de todas las sanciones. No sé si lo hizo en la conversación contigo. Pero no habló de las sanciones en absoluto", dijo Scholz.

A su vez, Macron señaló que Putin tampoco abordó las sanciones antirrusas en sus conversaciones.

Asimismo, Scholz se quejó de que Putin solo hablara sobre la visión de Rusia sobre el conflicto ucraniano, señala el artículo. "Me habló de todas sus ideas sobre cómo encontrar un compromiso. Habló de desmilitarización, desnazificación", declaró el líder alemán citado por el periodista.

En ese sentido, el jefe del Estado ruso habría pedido al canciller alemán que "reconociera a Crimea como parte de Rusia" y la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, indica Bild. "No es nada nuevo, por decirlo sin rodeos", concluyó Scholz.