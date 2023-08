Un restaurante en EE.UU. prohíbe el ingreso a policías y provoca indignación del sindicato policial

Un restaurante de comida árabe situado en la ciudad de San Francisco (California, EE.UU.) ha generado controversia en las redes sociales, debido a su negativa a atender a los agentes armados de la Policía local en el marco de una iniciativa de "justicia social y racial".

La semana pasada, Reem's California anunció mediante una publicación en Instagram* que no admitiría a clientes que lleven consigo un arma, en un supuesto intento de proteger a las personas más vulnerables.

"En un momento de aumento de la violencia con armas de fuego, particularmente afectando a las personas de color, jóvenes y personas 'queer', creemos que mantener una estricta política de prohibición de armas en nuestro restaurante nos mantiene más seguros", escribió Reem's.

Poco antes del anuncio, la Asociación de Agentes de Policía de San Francisco (SFPOA, por sus siglas en inglés) denunció que el restaurante se negó a admitir a un agente que llevaba puesto su uniforme. "Reem's confirma que no servirán a nadie armado ni de uniforme. Presumiblemente, esto incluye a los miembros de las Fuerzas Armadas de EE.UU.", criticó la asociación.

Por su parte, Reem's respondió que "todos los oficiales de Policía están bienvenidos" siempre y cuando "estén fuera de servicio y no lleven armas".

Ante esta declaración, la SFPOA aseguró que los agentes no necesitan los servicios del restaurante bajo ningunas condiciones y se burlaron de sus políticas "discriminatorias". Incluso propuso un cartel para el local: "No se admiten policías".

"No pedimos a Reem's ni a ningún negocio con una política intolerante que atienda a nuestros agentes. Les pedimos que asuman su política discriminatoria... y que coloquen un cartel para que sepamos que no debemos gastar dinero en su establecimiento, ni cuando estamos de servicio ni cuando no lo estamos. Nos hemos tomado la libertad de diseñar uno para ellos", reza el mensaje de la asociación.

Mientras tanto, Reem's ha anunciado su decisión de "cerrar temporalmente" y no dio detalles sobre la posible fecha de reapertura.

*Red social propiedad de Meta, organización calificada en Rusia como extremista.